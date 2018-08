Danilo asegura él dirige uno de los gobiernos más pulcros de la R. Dom.

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina aseguró que dirige “uno de los gobiernos más pulcros que ha tenido la historia de la República Dominicana”.

“Me he preparado para que eso sea así. He protegido el Gobierno para que eso sea así con cantidad de políticas de transparencia”, subrayó.

Dijo que puso controles a la administración pública para impedir que los funcionarios y empleados del Gobierno se corrompan.

“Cuando la gente dice que todos los políticos son corruptos yo no me siento agredido, porque sé con la pulcritud que manejo el Estado dominicano”, afirmó.

Resaltó que la mayoría de los casos de corrupción que “suenan” en los medios no fueron durante su gestión.

Remitió a quienes dicen que no ha sido enérgico combatiendo la corrupción a que “vayan a la Justicia y hagan una recopilación de los casos de corrupción mandados por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial en esta gestión y los comparen con los demás Gobiernos”.

“Ahora, mi papel culmina ahí. Cuando recibo la denuncia de que un funcionario lo está haciendo mal y no tengo pruebas, lo cancelo, pero si tengo las pruebas, lo remito a la Justicia para que lo procese, porque aquí existe una separación total entre el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, una prueba de eso es que durante mis seis años como presidente no he nombrado a un solo fiscal”, explicó Medina en el programa de Jatnna Tavárez.

Dijo que “los discursos sobre corrupción y de que todos los políticos son ladrones son simpáticos, atraen a muchas personas. Ahora, quienes exigen fin de corrupción a veces no tienen la autoridad moral para exigir eso”.

