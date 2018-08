Cuba vence a la RD en el torneo Norceca sub-18

HONDURAS.- Cuba venció 3-0 a República Dominicana con triple 25-19, para quedarse con el primer lugar del grupo A del Campeonato Norceca Sub-18 de voleibol Femenino.

Ahora, Dominicana jugará ante Nicaragua en los cuartos de finales para buscar el pase a la semifinal. Las dominicanas son las actuales doble-monarcas de los Torneos NORCECA Sub-18.

De esta forma, las cubanas esperaran rival en semifinal, mientras Dominicana enfrentará a Nicaragua este jueves en los cruces de cuartos de final.

La cubana Thainalien Castillo lideró el ataque con 12 puntos, más 10 de Dezirett Madan, mientras Flormarie Heredia quedó con 11 unidades por las dominicanas. Cuba lideró el ataque 32-18 y el servicio 9-3, pero quedaron atrás en bloqueo 6-7.

El potente servicio de Cuba, liderada por Castillo y Yaimaris García, metió en problemas a las dominicanas que no lograron tejer jugadas de ataque, perdiendo ofensiva desde el inicio de los sets.

Thalia Moreno, capitana de Cuba: “Fue una victoria muy importante porque Dominicana es uno de los mejores equipos que hay en esta competencia y hoy no les dimos chance de reaccionar. Todas venimos a la cancha con un mismo objetivo, somos muy disciplinas dentro y fuera de la cancha, por eso obtenemos estos triunfos””.

Jaime Echevarri, entrenador de Cuba: “Estoy muy contento por el trabajo realizado por las muchachas, ha sido fenomenal. Todo el colectivo de trabajo nos trazamos metas y hemos ido creciendo poquito a poco. El nivel que vimos todos es alto, trabajó bien el recibo, estuvo por encima de lo que teníamos pensado, el apoyo, el aseguramiento, son elementos que siempre nos afectan, pero esta vez funcionaron”.

Geraldine González, capitana de Dominicana: “Creo que podemos sacar mucho de esta derrota, fue un partido muy duro, no dimos el cien por ciento, vamos a venir con todo mañana para estar en semifinal”.

“Daremos todo por el todo, ojalá se de una final contra Cuba y esperamos ganar. Tenemos que salir a ganar los partidos que vienen para estar en la final, siento que si todas damos lo mejor que tenemos lo podemos lograr”.

Alexandre Ceccato, entrenador de Dominicana: “Primero quiero felicitar a Cuba, hicieron un gran partido. El equipo no consiguió jugar, sacaron muy bien, la recepción no estuvo bien, no conseguimos hacer buenos saques, ellas fueron mejor, merecieron la victoria”.

“Ahora vamos a jugar contra Nicaragua y si ganamos veremos qué pasa, nada está perdido todavía, hay oportunidad”.

