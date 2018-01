Cruceros darán la vuelta completa a Cuba

LA HABANA.- Al menos seis cruceros provenientes de Estados Unidos ofrecerán una vuelta completa a Cuba en 2018, con arribos a los destinos turísticos más cotizados de la Isla..

A bordo del buque Victory I, de la compañía del mismo nombre, llegarán al archipiélago caribeño cerca de 200 visitantes, que zarparán de Miami para tocar cinco puertos cubanos en un viaje previsto para 14 noches: La Habana, Santiago de Cuba, Trinidad, Cienfuegos y el balneario de María la Gorda.

De igual forma, la firma Royal Caribbean International, con sede en Florida, ha anunciado la apertura de nuevos destinos e itinerarios para sus cruceros a Cuba. Los cruceros de Royal duplicarán sus operaciones en la Isla con otros dos barcos, el Majesty of the Seas y el Empress of the Seas, y la adición de escalas programadas en Santiago de Cuba y Cienfuegos.

Otras navieras que operan en la Isla continuarán con sus operaciones este año. Norweigan Cruise Line recalcó en noviembre que la mayor de las Antillas sigue siendo “la estrella del show” para la compañía, pese a las nuevas restricciones de viajes impuestas por la Administración de Trump a la nación caribeña.

Por su parte, Carnival Cruise Line añadió cinco viajes a la Isla para 2018, todos con salidas desde Tampa. “Nuestros cruceros a Cuba han sido muy bien recibidos y estamos encantados de ofrecer a nuestros huéspedes, oportunidades adicionales para experimentar y explorar este fascinante y codiciado destino”, dijo en agosto el presidente de la corporación, Christine Duffy.

Las nuevas salidas incluyen tres cruceros de cinco días a La Habana y Cozumel o Key West saliendo el 17 de febrero, 2 de julio y el 5 de septiembre. Todos incluirán un día completo y una noche en La Habana.

Siguiendo el mismo impulso, la compañía estadounidense Pearl Seas Cruises aseguró en noviembre que la demanda para viajar a Cuba “sigue siendo fuerte”, por lo que se embarcó a fines de año en su segunda temporada de operaciones en la Isla con su nave estrella, el Pearl Mist.

Pearl Seas, diseñada para acoger a 210 pasajeros, ofrece un programa que incluye un itinerario cultural de 11 días alrededor del archipiélago. Bajo el nombre “Cruceros Culturales Cubanos”, los viajes circunnavegan la Isla y, después de efectuar su debut en diciembre, serán reanudados de febrero a abril y de noviembre a diciembre de 2018.

JPM