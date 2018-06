Crítica de cine: “Solo: A Star Wars Story”

En estos días siento que visitando Youtube puedo hallar fácilmente películas cortas de más de dos minutos y de forma gratuita. Hablo, por supuesto, de los trailers; esos cortos comerciales que utilizan un mercadeo voraz con los avances de una película para motivar a los espectadores a que la vean. Los trailers me cuentan la película entera en tres minutos y, usualmente, no hay nada que pueda hacer si el producto final no me ha emocionado. Me ha pasado con la más reciente película de Star Wars, “Solo: A Star Wars Story”, una cinta tan aburrida como el adelanto que relata los orígenes de Han Solo antes de convertirse en el legendario piloto de la galaxia.