Crítica de cine: “Sicario: Day of the Soldado”

Hace tres años atrás, en los rincones de más oscuros de las salas de cine, se estrenaba “Sicario”, un producto de Hollywood en el que el director Denis Villeneuve ponía en riesgo a Emily Blunt para mostrar la otra cara de los cárteles y de unos agentes estadounidenses que se vuelven adictos a matar narcotraficantes, narrativa que en los últimos años se ha puesto muy de moda tanto en el cine como en la televisión. El resultado era el de una película insulsa con un hermoso tratamiento visual que, sin embargo, me había cautivado un poco por las subtramas de los personajes secundarios. Para una secuela anhelaba que sacaran de la ecuación a la protagonista de Blunt y se centraran en los personajes de Brolin y Del Toro, porque eran más interesantes. Y tal parece que los productores me han escuchado.

Hace tres años atrás, en los rincones de más oscuros de las salas de cine, se estrenaba “Sicario”, un producto de Hollywood en el que el director Denis Villeneuve ponía en riesgo a Emily Blunt para mostrar la otra cara de los cárteles y de unos agentes estadounidenses que se vuelven adictos a matar narcotraficantes, narrativa que en los últimos años se ha puesto muy de moda tanto en el cine como en la televisión. El resultado era el de una película insulsa con un hermoso tratamiento visual que, sin embargo, me había cautivado un poco por las subtramas de los personajes secundarios. Para una secuela anhelaba que sacaran de la ecuación a la protagonista de Blunt y se centraran en los personajes de Brolin y Del Toro, porque eran más interesantes. Y tal parece que los productores me han escuchado.