Crítica de cine: “Deadpool 2”

La nueva entrega, “Deadpool 2”, me ha puesto a pensar en que se trataba de una de esas películas que sufren de la maldición de las secuelas, pero me he equivocado. Es una secuela que ofrece una buena dosis de brutalidad y de cinismo cuando el protagonista, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds), se burla de todo el mundo (rompiendo la cuarta pared) y no deja escapar a nadie hasta que estén muertos de la risa. Mantiene un ritmo adecuado, ágil, en el que la comedia y la acción se equilibra para presentar, en ocasiones, efímeras escenas dramáticas que buscan retratar una crónica más personal de Deadpool, pero que, igualmente, terminan siendo satirizadas.