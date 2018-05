Crean Fundación procura promover identidad cultural y lograr extensión UASD en EU

NUEVA YORK.- Quedó constituida en esta ciudad la “Fundación Universidad Autónoma de Santo Domingo en los Estados Unidos”, con el objetivo de promover la identidad cultural e la República Dominicana entre los ciudadanos de origen dominicano residentes en esta nación, mediante actividades educativas, científicas y culturales y el establecimiento aquí de una extensión de la UASD.

El rector de la UASD, Iván Gullón Fernández, tomó juramento a la directiva de la nueva entidad presidida por el destacado médico Bienvenido Fajardo, durante un encuentro de autoridades de la primera universidad del Nuevo Mundo con la comunidad dominicana, realizado en el salón principal del Consulado Dominicano en esta metrópoli.

Grullón Fernández encabezó una comisión de la universidad estatal integrada por Jorge Azjana, vicerrector docente; Clara Benedicto, directora general de cooperación y relaciones nacionales e internacionales; Rocío Billini, directora de intercambios académicos; Mary Plasencia, presidenta de la Sociedad de Empleados Universitarios, y Diógenes Gutiérrez, delegado estudiantil ante el Consejo Universitario.

Además de Fajardo, la directiva de la Fundación la integran el ex embajador ante la ONU, Erasmo Lara, Fred Rooney, Ana Jiménez García, Cibeles Rosado, Seny Taveras, directora de CUNY in the Heights, los diputados Rubén Luna, José Morel Santana y Alfredo Rodríguez, John Sheppard, director de la oficina de la UASD en esta urbe; Rocío Billini, Rafael Lantigua, Marcos Charles, Aritmedes Restituyo, Juan Villar, Ramón Murphy y Ana García Reyes, decana de Hostos Community College.

La actividad se inició con las palabras de bienvenida a cargo del vicecónsul encargado del Departamento Legal del consulado, Tamayo Tejada, quien en representación del cónsul general Carlos Castillo manifestó el regocijo de la sede consular con esta actividad, calificándola de histórica.

Destacó que la UASD ya tiene sub-sedes en 18 provincias del país y acuerdos internacionales en los 5 continentes.

Dijo que desde que surgió en los Uasdianos la idea de crear la Fundación UASD en Estados Unidos de América, por instrucciones del cónsul Carlos Castillo se ha estado asesorando legalmente en este proyecto.

Acto seguido, el rector de la UASD pronunció el discurso central mientras Benedicto hizo un esbozo histórico sobre la presencia que ha tenido esa entidad educativa en Nueva York a través de cursos, diplomados, talleres y otras actividades de formación académica.

Agradece apoyo

Grullón Fernández calificó de “muy bueno” el apoyo que la ha dado el cónsul Castillo a esa institución académica porque le ha abierto las puertas del Consulado para todas las actividades por lo que se decidió hacer la juramentación de la directiva de la Fundación en la sede de ese organismo.

Asimismo, agradeció la receptividad que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la diáspora dominicana residente en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania. “Los dominicanos aquí muchas veces están más informados que los que residimos allá de lo que ocurre en nuestro país”, precisó.

Grullón Fernández se mostró confiado en que las autoridades de la UASD que resulten electas el 20 de junio les darán continuidad a los proyectos desarrollados durante su gestión aunque aclaro que la Fundación de la UASD en EE. UU. es una institución constituida que no depende de la voluntad de un rector.

Precisó que dicha Fundación “tiene el compromiso de promover y realizar actividades pertinentes para lograr el establecimiento y posterior desarrollo de las labores universitarias de docencia, investigación y extensión de la UASD apoyado en los miembros de la sociedad civil que deseen incorporarse a esta labor.”

Añadió que “es un momento histórico porque todos los dominicanos somos parte de ese desarrollo y los invitamos a ser hormigas trabajadoras en favor del establecimiento de este centro académico, pues tenemos como misión el ser reconocidos por la comunidad dominicana en sentido particular y el pueblo norteamericano en sentido general por la eficacia y pertinencia de los aportes de la UASD”.