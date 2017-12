Cómo debe comer en estos días navideños el paciente con cáncer

MIAMI.- Los expertos del Miami Cancer Institute tienen algunas estrategias que pueden ayudarlo durante estas celebraciones – aunque usted tenga el estómago sensible, su paladar lo esté traicionando o si usted simplemente no siente hambre.

“Primero, recuerde que es la temporada festiva, y mientras que su meta es la de proporcionarle a su cuerpo los nutrientes que le ayudarán mejor a sanar, tenga en cuenta que usted puede desviarse un poco de su plan de alimentación”, afirmó la dietista registrada Carla Araya, especialista en nutrición de Miami Cancer Institute. “Usted está luchando una gran batalla física y emocionalmente. No sea demasiado duro consigo mismo”.

Dicho esto, ella recomienda que usted:

Coma meriendas pequeñas a menudo , para no tener el estómago vacío por mucho tiempo, ya que eso puede causar náusea.

Escoja alimentos altos en proteína. Si usted siente aversión por la carne, el pollo o el pescado, pruebe comidas con base de huevos, o esparza mantequilla de almendras o de maní en el pan, las galletas o las frutas.

Beba té de jengibre , cidra caliente con nuez moscada o sopas ligeras si siente nauseas.

Utilice utensilios plásticos , caliente los alimentos en envases de cristal y añádale jugo de limón o vinagre a los vegetales para ayudar a eliminar cualquier sabor metálico que usted pueda experimentar.

Pruebe comer puré de papas , yogur y cacerolas, o añada caldo, aderezo o salsa para humedecer y suavizar los alimentos si usted tiene lesiones en la boca y/o si le es doloroso tragar. Evitar los alimentos cítricos o ácidos también puede ayudarle.



Manténgase alejado de los alimentos crudos , poco cocidos o no pasteurizados.



Tome bastante agua para mantenerse hidratado. Evite el alcohol o hable con su médico acerca de cuáles bebidas son apropiadas tomando en consideración su tratamiento en específico.



Lávese las manos con frecuencia y si va a comer de un bufet, escoja los alimentos que estén más cerca del centro ya que las manitas de los pequeños tienden a querer alcanzar los alimentos que están en los bordes de la mesa.

Contrario a lo que usted pueda pensar, comer su comida favorita cuando usted no se siente bien puede no ser la mejor decisión. “Sus alimentos favoritos pueden no hacerlo sentirse mejor y existe la posibilidad de que en el futuro usted tendrá malos recuerdos de esos alimentos”, dijo Araya.

Si usted es sobreviviente de cáncer, el enfoque de la temporada festiva cambia desde manejar los síntomas, a comer para combatir y prevenir el cáncer. Eso significa mantenerse alejado de los alimentos procesados y comer un arcoíris de frutas y vegetales con un énfasis en una dieta basada en las plantas.

“Debido a que muchos tipos de cáncer están vinculados con la obesidad, usted debe mantener un peso saludable”, dijo Araya. “Añada bastantes alimentos antiinflamatorios tales como el jengibre y la cúrcuma.

No importa si usted está en tratamiento para el cáncer o si han pasado muchos años desde su diagnóstico, tome bastante agua y haga ejercicios regularmente. La cantidad de ejercicio depende de su estado de energía y de las recomendaciones de su médico.

JPM