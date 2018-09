Comisionado convoca Festival de Cortometrajes Luz y Movimiento

NUEVA YORK- Con premios en metálico de 3,500 dólares y dirigido a los cineastas dominicanos (o de ascendencia dominicana) que residen en el exterior, el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos convoca al 4to. Festival de Cortometrajes Luz y Movimiento, a celebrarse en el marco de la XI Feria del Libro Dominicano en Nueva York.

El Festival de Cortometrajes Luz y Movimiento fue creado en 2014 con el fin de motivar la creación de un fuerte y estable movimiento de cine dominicano en el extranjero. Los cortos participantes se presentan en el Pabellón de Cine de la Feria, dirigido por Peddy García.

“Invitamos a todos los cineastas dominicanos o de ascendencia dominicana que viven fuera de la isla, a que sometan su cortometraje antes del 20 de septiembre del presente año”, dijo Peddy García.

En su primera edición fueron sometidos alrededor de sesenta cortometrajes de dominicanos residentes en los Estados Unidos, Argentina, Francia y Venezuela, de los que se preseleccionaron veinte y se eligieron tres ganadores.

En este 4to. Festival se entregarán premios en metálico de $2,000 dólares y trofeo al Primer Lugar, $1,000 dólares y trofeo al Segundo Lugar, y $500 dólares y trofeo al Tercer Lugar.

Un jurado compuesto por tres personalidades especializadas en cine y actuación seleccionará los cortometrajes a participar en el festival y los cortometrajes ganadores.

El Comisionado Dominicano de Cultura, Lic. Carlos Sánchez, dijo que el Festival de Cortometrajes del Pabellón de Cine de la feria ha generado gran entusiasmo en los jóvenes que buscan incursionar en la dirección y producción de cine, “con lo que se ha cumplido con una de las metas para lo cual fue creado este evento”.

Las solicitudes deben ser enviadas al correo electrónico: cine@codocul.com

Para más información, llamar al (212) 234- 8149, o visite el portal www.codocul.com

Bases y criterios para participar:

CRITERIOS

Las películas propuestas para la selección deben responder a los siguientes criterios:

1- Ser realizada por dominicanos o personas de ascendencia dominicana que residan fuera de la República Dominicana por más de un año a la fecha en que el corto se someta a concurso.

2- Haber sido rodadas después de enero de 2015.

3- No haber sido difundidas a través de Internet.

4- No podrán participar empleados del Comisionado Dominicano de Cultura en los EE.UU.

5- La duración de las películas no debe sobrepasar los 15 minutos (incluyendo títulos y créditos).

6- Los cortos no deben contener temas que fomenten la discriminación contra personas o grupos por su género, origen racial o étnico, orientación sexual, incapacidad física o mental, etc.

7- Los participantes solo podrán competir con un cortometraje.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

La fecha límite de inscripción de los cortometrajes es el 20 de septiembre de 2018 (Es obligatorio llenar y firmar la ficha de inscripción que aparece en nuestra página web www.codocul.com , antes del20 de septiembre de 2018).

Antes del 20 de septiembre, deberá estar a disposición del Festival un DVD de los cortometrajes que serán presentados al Comité de Selección, además todo lo requerido como soporte para lapresentación.

SOPORTES PARA LA PRESENTACION:

1- DVD (DVD Estándar, Blu-ray)

No serán tomados en consideración los cortometrajes enviados en otro soporte (mini DV, Beta, etc.).

2- La película debe enviarse una sola vez.

3- Formulario de solicitud completo y firmado.

4- Copia del documento de identidad del solicitante.

Nota.: El festival solo aceptará la versión definitiva del cortometraje.

Dirección donde se recibirán los DVDs

Se deben enviar o llevar personalmente a la dirección del Comisionado Dominicano de Cultura (al Departamento del Pabellón de Cine) 541 West, 145 st. 2th floor, New York, NY 10031

Horario de 10 am a 5 pm, de lunes a viernes.

Para más información llamar al (212) 234-8149 o envíe un correo electrónico con cualquier pregunta al: cine@codocul.com