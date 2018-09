SNS: no ha habido racionalidad en tema de las parturientas haitianas

SANTO DOMINGO. -El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, dijo que aunque el tema de las parturientas haitianas en hospitales dominicanos mueve muchas pasiones, no ha habido racionalidad al discutirlo y se ha producido alrededor del mismo “una construcción ideológica que también ha permitido que se fanatice”.

“Yo lo que he dicho es que el sistema de salud no puede realizar el papel que le corresponde a Migración. El servicio de salud no puede hacer de policía migratoria, ese no es nuestro rol”, expresó al ser entrevistado en el programa de televisión “El Tribunal de la Tarde”.

Dijo que la principal demanda hospitalaria de la población haitiana en la República dominicana son los partos, la mayoría de mujeres indocumentadas. Citó el caso de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, de esta capital, donde un 27% de las parturientas que son haitianas, con dos condiciones: las que viven aquí hace 20 años y las traen a parir aquí.

Destacó que el costo de atención hospitalaria a una parturienta varía, porque depende de si el parto es vaginal o por cesárea, y si se presentan complicaciones.

El funcionario dijo que se están creando unidades neonatales en zonas estratégicas para reducir la mortalidad neonatal.

Por otro lado, informó que el principal gasto de los hospitales dominicanos está en la atención de casos de accidentes de tránsito y de enfermedades cardiovasculares.

