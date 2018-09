Castillo Pantaleón: RD puede regalarse entera a los haitianos y eso nunca será suficiente

SANTO DOMINGO.- El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón afirmó que la actitud de los organismos internacionales siempre va a ser maximalista, y que la República Dominicana puede regalarse entera a los haitianos y eso nunca va a ser suficiente.

¨Porque toda esta hipocresía internacional lo que procura es que este país sea la vía de solución a un problema continental¨, deploró, tras reiterar que no importa la cantidad de solidaridad que se ejerza, todos los beneficios que la sociedad dominicana les dé, ni que el dominicano se quite el pan de la boca para dárselo a sus vecinos y tampoco que haga lo que no hace nadie por Haití, de ninguna manera eso va a dejar satisfechos a esos organismos.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, por Antena 7, Pantaleón precisó que lo que pasa es que Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha visto complacidas muchas de sus apetencias.

Al preguntarle qué procede una vez cerrado el plazo de las varias prorrogas que se concedieron para la regularización de extranjeros, el destacado abogado indicó que lo que procedía desde el principio era haber aplicado la legalidad; y se preguntó si podrá en algún momento el Estado dominicano y las políticas públicas ajustarse a la legalidad y a planificar su desarrollo de una manera ordenada.

Dijo que habría que preguntarle a la clase política si está dispuesta a eso, ya que él no tiene expectativas con la actual gestión, ni con la que venga.

Aseguró que el país no va a estar completamente tranquilo de la manera en que operativamente se ejecutó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Recordó que el mismo estaba contemplado en una ley del año 2004 y que el gobierno duró un largo tiempo para poder poner esa disposición de la Ley de Migración en vigencia; y no fue sino después de la Sentencia 168, que, como política pública, esta materia pendiente se pone al día.

Sostuvo que el Decreto 327-13, desde el momento mismo en que fue redactado, apuntaba una serie de deficiencias de tipo jurídico constitucional que le llevaron a accionar en su declaratoria de inconstitucionalidad por ante Tribunal Constitucional, porque el Decreto rebasaba el mandato de la ley y tenía en su diseño algunas deficiencias que él alertó sobre las consecuencias.

Dichas consecuencias iniciarían porque no había manera de que el Gobierno, implementando un proceso en el cual no tenía un control de verificabilidad de identidad, iba a registrar gente que no tenían manera luego de completar sus expedientes, y así fue, prometieron prorrogas sucesivas al margen de lo que establece la ley y de lo que establece el mismo decreto, hasta que han transcurrido cinco años, pese a que el decreto decía que sería un año y medio.

¨Durante todo ese transcurso de tiempo fueron asentados cientos de miles de personas sin proveer la mínima documentación para identificar sus identidades. Como no hay control efectivo de fronteras, eso generó un mercado de clonación, alquiler y falsificación de carnets, de manera que hay millones de carnets en manos de extranjeros y el estado no tiene un mecanismo efectivo de control de verificación, de que quien porta un documento de estos ciertamente sea quien aplicó al mismo. cuando vas a los que aplicaron tampoco califican dentro del marco de la ley.

Dijo que al final de cuentas el Gobierno cierra el plan, el Tribunal Constitucional tampoco falló esa acción, es decir, que tanto el Poder Ejecutivo falló en sus responsabilidades como el propio Tribunal Constitucional que ha dejado ese tema sin fallar.

De todas maneras, indicó, el Estado dominicano tiene que lidiar con una situación de presencia de una cantidad indeterminada de extranjeros que se encuentran sin carnets, otra cantidad indeterminada de personas que tienen carnets de regularización que no son sus verdaderos propietarios y luego están aquellos que sí aplicaron, y no hay respuesta a las múltiples necesidades que existen en una sociedad que acoge mucha migración.

¨El Plan Nacional de Regularización no se hizo apuntando al interés nacional, no hubo una racionalidad… el resultado es catastrófico porque muchos de los extranjeros el único documento que tienen real es el que les ha provisto el Estado dominicano, porque su estado de origen le niega documentación y esas personas del lado dominicano encuentran servicios de salud, servicios escolares y puestos de trabajo”, expresó el jurista.

Agregó que esas personas, aprovechándose de la improvisación de las políticas públicas, encuentran aquí las respuestas que no encuentran en su país y eso significa para la República Dominicana cargarse los problemas de otro Estado con el mismo presupuesto. “Mucha de esa gente vive en la informalidad, no pagan impuestos, no cotizan para la seguridad social, pues va al sistema subsidiado, entonces eso genera el gasto de una población de 20 millones de habitantes, en la que solamente una pequeña parte de ella es la que contribuye para nuestra sostenibilidad¨.