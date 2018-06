Generan reacciones decisiones de Procuraduría sobre caso Odebrecht

SANTO DOMINGO.- Generó ayer una cadena de reacciones la decisión del Ministerio Público de la República Dominicana de acusar por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos a 6 de los 14 imputados el año pasado por el caso Odebrecht y excluir a ocho de ellos.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, anunció el jueves la exclusión del caso del exminitro de Industria y Comercio Temistocles Montás, así como del diputado Alfredo Pacheco, el senador Julio César Valentín, los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes guardaban distintas medidas de coerción. El procurador dijo que la decisión de excluir a ese grupo se debió a que no se habían encontrado evidencias suficientes, mientras que sí tenían pruebas de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra otros siete.

Serán sometidos a la justicia el senador Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, el exsenador Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.

Chú Vásquez defiende inocencia, acudirá a la ONU

Jesús Vásquez, expresidente del Senado dominicano, defendió su inocencia y dijo que pedirá a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) enviar comisiones al país para que realicen una “exhaustiva” investigación sobre su caso.

“Yo mismo enviaré una comunicación al secretario general de la ONU, António Guterres, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a que dichas comisiones comiencen investigándome directamente a mi porque estoy convencido de mi inocencia y comprometido con la transparencia”, dijo el exlegislador en rueda de prensa.

Específicamente, Vásquez expresó que lanzaba un reto al presidente dominicano, Danilo Medina, y al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para que inviten al país a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, y a que permitan la creación de un organismo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El político formuló su petición para asegurarse de que el eventual juicio en su contra no tenga influencia política alguna, y que los jueces sean personas independientes y libres de toda sospecha.

Advirtió que su honor con “vehemencia”, y que la sociedad dominicana se siente burlada por las acusaciones del Ministerio Público, donde figuran los dos “principales dirigentes” del PRM, ya que entre los acusados también está el presidente de esa formación y expresidente del Senado, Andrés Bautista García.



Tommy Galán reitera es inocente

E senador Tommy Galán reiteró su “total y absoluta inocencia”.

“Tendré mi mejor escenario frente al juez y el país de demostrarlo. En estos momentos solo siento que he sido una víctima vinculada a una acusación para mantener única y exclusivamente la jurisdicción privilegiada en este caso, siendo el único legislador acusado”, expresó.

Radhamés Segura satisfecho

El exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, al conocer el archivo provisional de la acusación en su contra, agradeció a Dios porque “ha surgido la verdad”.

“La justicia tarda pero es justa. Soy inocente. No se puede negar el trastorno que me ha causado la implicación en el caso Odebrecht, pero me conforta mi conciencia porque soy inocente”, enfatizó.

Temístocles: “Se impuso la verdad”

Temístocles Montás, quien es uo de los excluídos, expresó su felicidad porque “se impuso la verdad”.

Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), agradeció a todas las expresiones de alegría y solidaridad que dijo ha recibido de todos los dominicanos, y de manera especial de su familia.

Angel Rondón está tranquilo

El abogado de Ángel Rondón, José Miguel Minier, dijo que su cliente está confiado y tranquilo, y espera que el juez que conozca el proceso dicte un auto de no ha lugar a favor del empresario. Dijo que el tribunal tiene 20 días para notificarle la acusación a las partes.

Afirmó que demostrarán en audiencia que no hay suficientes elementos de pruebas en contra de su defendido.

Consideró que el hecho de que el Ministerio Público dejará fuera de su acusación a ocho de los 14 implicados que había en principio, es una actitud responsable del Procurador Jean Alain Rodríguez y entiende que su cliente debió estar dentro de ese grupo.

“Es una actitud responsable que todo el mundo debe aplaudir, personas de la que no tengan pruebas para pasar por un juicio debe ser excluido, el de nosotros debió estar en ese paquete”, dijo el jurista.

Participación Ciudadana ve “hay intocables”

Carlos Pimentel Florenzán, director ejecutivo de PC, declaró que “presentar acusación contra solo siete personas representa una clara evidencia de que hay intocables en el caso Odebrecht”.

Agregó que “para tendría sentido lógico que una empresa que operó en el país con sobornos, sobrevaluaciones y lavado de activos durante 18 años, solo seis personas hayan sido imputadas”.

Guillermo Moreno ve “farsa”

El presidente del Partido Alianza País (ALPAIS), Guillermo Moreno, consideró como “una farsa” la investigación que lleva a cabo la Procuraduría sobre los sobornos pagados en el país por Odebrecht.

Dijo que la acusación presentada por el procurador Jean Alain Rodríguez produce vergüenza e indignación al no incluir a Danilo Medina, Leonel Fernández, Reinaldo Pared, Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara y entre otros funcionario en el expediente.

También entiende que es una investigación incompleta, porque no incluyó sobrevaluaciones, financiamiento de candidatos, ni obras construidas en gobierno de Danilo Medina.

“El procurador protege a los ladrones de su gobierno y del PLD (Partido de la Liberación Dominicana) para que sigan gobernando y enriqueciéndose”, opinó.

Llamó a la ciudadanía a no quedarse de brazos cruzados y movilizarse para exigir que se haga justicia y que el caso no quede impune. “Nuestro pueblo tiene que iniciar ya las protestas, movilizarse en las calles y gritar bien alto ¡Basta ya de robo público y de impunidad!”.

Ito Bisonó opuesto a la impunidad

El candidato presidencial, Ito Bisonó, reaccionó este viernes a través de sus redes sociales. “No podemos permitir que la impunidad se posicione como la regla y la justicia como excepción en nuestro país”, dijo.

“Al fallarle a la ciudadanía con el caso #OdebrechtRD es enviar un mensaje de que la corrupción si paga y de que existen intocables que ni se mencionan. No podemos permitir que la impunidad se posicione como la regla y la justicia como excepción en nuestro país”, escribió el congresista a través de su cuenta en Twitter.

“Es demasiado lo que tenemos que perder, incluso más allá del dinero público. Se trata de la confianza en las instituciones, la cual no podrá mantenerse si queda la percepción de que la ley solo le aplica a unos pocos y no a los poderosos y/o aliados”, declaró.

Minou Tavárez ve “mensaje claro”

Mientras que la presidenta de Opción Democrática, la exdiputada Minou Tavárez, señaló que el expediente instrumentado por la Procuraduría General “es un mensaje claro de que por ahora no va a haber justicia en nuestro país”.

“Lo único que comprueba este informe dado a conocer luego de 17 meses de investigación es simplemente que la impunidad es lo que sostiene el sistema político dominicano”, agregó en un comunicado.

Maldonado: tribunales tienen la última palabra

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo a la prensa que los imputados deberán demostrar en los tribunales su “inocencia”.

“Será la justicia la que al final de cuenta tomará la decisión”, indicó en sus declaraciones.