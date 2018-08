Carolina Mejía descarta optar por cargos electorales en el 2020

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, dijo que está concentrada en realizar las funciones que le demanda la posición y descarta aspirar a cargos en el proceso electoral del 2020.

Dijo que como recién electa secretaria general de su partido, ese es el rol que desempeñará en dicho proceso, ya que sus funciones son por cuatro años.

“Eso no quiere decir que en el futuro yo no pudiera considerar participar de otra manera por algún cargo electivo, pero en este preciso momento no es de mi interés, puesto que mi interés es hacer lo que estamos haciendo por nuestro partido”, expresó.

Entrevistada por Lorenny Solano en RNN Canal 27, no descarta la posibilidad de aspirar en algún momento a la presidencia de la República Dominicana, pero manifestó que todavía no le corresponde.

Destacó que como secretaria general del PRM debe promover sobre bases sólidas y firmes la mayor cantidad de mujeres para que sean candidatas en las boletas del nivel congresual, municipal y si es posible, en alguna candidatura a nivel presidencial.

La hija del expresidente Hipólito Mejía y Rosa Gómez de Mejía habló también de la buena relación que mantiene con sus padres, quienes la educaron para ayudar y dedicar tiempo en el desarrollo de obras de bien común.

Destacó la importancia de su familia a la hora de tomar decisiones y lo que significa el apoyo de sus seres queridos en todas las facetas que como mujer, madre, esposa e hija está desarrollando.

“Me siento muy honrada de ser la hija de Rosa y de Hipólito, un hogar donde siempre se ha respirado mucho amor, muchas libertades, fundamentalmente muchos principios y orientación”, expresó Carolina Mejía.