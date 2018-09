Caribbean Cinemas y Altice anuncian Festival de Cine Fine Arts

Película Sección

El Amor Menos Pensado Apertura

Candelaria Sección Oficial

Carmen y Lola Sección Oficial

Cenizas Sección Oficial

Desafio Urbano Sección Oficial

Dry Martina Sección Oficial

El Ángel Sección Oficial

Good Manners (As Boas Maneiras) Sección Oficial

Hijos de la Sal Sección Oficial

Journeyman Sección Oficial

Museo Sección Oficial

My Blind Date with Life Sección Oficial

Nadie Nos Mira Sección Oficial

Newton Sección Oficial

Petra Sección Oficial

Razzia Sección Oficial

Unicornio Sección Oficial

Bad times in the Royale Informativa

Black Tide Informativa

Blackkklansman Informativa

Campeones Informativa

Can you ever forgive me? Informativa

Emma (Il Colore Nascosto delle Cose) Informativa

La Tribu Informativa

L’Amant Double informativa

Let the Sunshine in Informativa

Los Fantasmas de Ismael Informativa

Loving Pablo Informativa

Oh! Mammy Blue Informativa

On The Milky Road Informativa

Pájaros de Verano Informativa

Racer and the Jailbird Informativa

Redoubtable (Godard Mon Amour) Informativa

Shoplifters Informativa

Sin Rodeos Informativa

The Great Mystical Circus Informativa

The History of Love Informativa

The House By The Sea Informativa

The Other Woman Informativa

The Prayer Informativa

Thelma Informativa

Todos Lo Saben Informativa

Traffik Informativa

Ciro y Yo Documental

Emergencia Documental

Faces Places Documental

Impulso Documental

Rubén Blades Is Not My Name Documental

Rush Hour Documental

Cuban Food Stories Sección Especial Gastronomía

Off the Menu Sección Especial Gastronomía

Ramen Shop Sección Especial Gastronomía

Wine Calling Sección Especial Gastronomía

Marie Heurtin, El lenguaje del corazón Homenaje

No Homenaje

The Broken circle breakdown Homenaje

Ana de Dia Ópera Prima

Buscando a Marcos Ramirez Ópera Prima

Cuando dejes de quererme Ópera Prima

Custody Ópera Prima

El Chata Ópera Prima

La Reina del Miedo Ópera Prima

Las Herederas Ópera Prima

Los Últimos Ópera Prima

Un traductor Ópera Prima