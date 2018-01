Barítono Jorge Rodríguez ofrecerá concierto benéfico

SANTO DOMINGO.- El barítono dominicano Jorge Alfredo Rodríguez ofrecerá un concierto, el jueves 25 de enero, en el Studio Theater del segundo nivel de Acrópolis Center, a beneficio de la institución sin fines de lucro La Hora de Dios, que ofrece servicios de educación y salud a la comunidad de Buenos Aires de Herrera.

Se trata del primer concierto como solista del barítono y lleva por nombre “The women in my live”, con el que rendirá tributo a las divas del teatro musical, que por su talento y extraordinaria voz han tenido la oportunidad de recrear a los más importantes personajes de las más conocidas obras teatrales.

Para la puesta en escena del programa, que constará de dos actos, con importantes temas como “As if we never say goodbye” de Sunset Boulevard y “Send in the clowns” de A Llittle Night Music, entre otros. Rodríguez estará acompañado por el pianista Hari Solano.

Rodríguez, publicista y estudiante de canto de la maestra Ivonne Haza desde el 2013, ha participado en musicales como “Beauty and the Beast Jr.”, “A Christmas Carol”, “Las Siete Palabras” y en la ópera “La BohËme”.

Entre sus conciertos se encuentran; JAM Cares 2014, Broadway Hits I & II. Recientemente interpretó el papel de “Largo” en el musical “La Familia Addams”, producida por José Rafael Reyes y dirigida por Joyce Roy.

“Para nosotros es una gran satisfacción que el talento joven dominicano quiera apoyar a la asociación La Hora de Dios como parte del relevo generacional y su compromiso con aquellos que tienen mayores dificultades”, señaló Fernando Pou, presidente de La Hora de Dios.

Para concierto, que iniciará a las 8:30 de la noche, sus boletas tendrán un costo de RD$800.00 p/p , y forma parte de las actividades que está desarrollando La Hora de Dios con motivo de su 50 aniversario.

