Apoyan renuncia María Khury del Desfile Dominicano

NUEVA YORK.- Representantes de sectores dominicanos en esta ciudad apoyaron los resultados de una encuesta publicada este miércoles donde la mayoría de los quisqueyanos demandan la renuncia de la presidente del “Desfile Dominicano”, María Khury.

Asimismo, condenaron la participación de haitianos en el evento, quienes portaban letreros alusivos a su país, condenando la República Dominicana y bailando por momento al estilo gá gá al desfilar el pasado domingo en la Sexta avenida, en Manhattan.

La líder comunitaria Ana Vargas expresó que no solo debe renunciar la señora Khury, también la directiva en su conjunto. Además, condenó la participación haitiana en dicho “Desfile” y que a este se le haya nombrado “Dominican Day Parade”; que el que no hable inglés no sea admitido en la entidad. “Eso es parte de la desvirtuación”, dijo.

A su vez, el presidente del Comité Dominicano en el Exterior (Codex), Máximo Padilla, precisó que comparte lo manifestado por la mayoría de compatriotas en dicha encuesta que demandan la renuncia de la presidente, porque ha desvirtuado el origen del “Desfile” que es un orgullo patrio en playa extranjera.

Mientras que para el presidente de la organización “Agenda Dominicana”, Félix Jerez, es cierto que ella ha desvirtuado el “Desfile”, que tampoco le da participación al pueblo en sí y ha estilizado la entidad, por lo que se debe apartar de la organización.

Para el empresario Juan Jiménez, la participación haitiana en el evento es una provocación e irrespeto a la patria de Duarte, Sánchez y Mella, y es cierto lo que dice la mayoría de los dominicanos encuestados, de que Khury debe renunciar por haber desvirtuado el “Desfile”.

Por su parte, el dirigente político German Ramírez Jr. criticó que en vez de la directiva apoyar la tradición dominicana se preste a compartir nuestra cultura, tradición, historia, música y folklor con otras nacionalidades, “porque tenemos una identidad de dominicanos”, afirmó.

El ciudadano César Fajardo (Telera) indicó que Khury debe renunciar porque fue una debilidad y atrevimiento de su parte aceptar que los haitianos desfilaran en el acto.

En la encuesta, realizada sobre el tema obligado en tertulias del Alto Manhattan, sector donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos en todo el mundo, el 67.13 % demandó la renuncia de Khury, el 20.28 % la apoya y el 12.59 % no quiso opinar.