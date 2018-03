Ana Carolina vuelve al ruedo musical con “Ay que rico”

SANTO DOMINGO.- Hace tres años la presentadora Ana Carolina exploró su vena artística y grabó junto al cantante Maceo la canción “El Caramelo”, ahora motivada por esas personas que se dedican a criticar todo y a todos en las redes sociales, decidió nueva vez cantar y lo hace en el tema “Ay que rico”.

El sencillo, escrito por Bionda y producido por Yeidary, es un pegajoso dembow con fusiones de ritmos brasileños que motivan al baile.

“Como ya todos saben, soy una de las figuras que más críticas y ataques recibe por personas mal intencionadas que lo único que buscan es hacer daño. No quiero que con esto me malinterpreten y piensen que soy una persona que no acepta críticas”, explicó la cantante.

Y a seguidas agrega: “Al contrario, cuando alguien me llama o me escribe para hacerme una observación lo recibido con agrado, esta canción es para los venenosos que solo lanzan odio y buscan hacer sentir mal a los demás”.

Ella no sólo está inmersa en este proyecto de la música, también en su línea de cosméticos Ana Cosmetics con el apoyo de la empresa ANYRE, de donde sale su primer producto, los labiales By Anacarolina, más adelante lanzará los demás. Los labiales estarán a la venta en la cuenta @Anacarolinacosmetics, luego se venderán en algunas tiendas físicas del país.

Otro proyecto que la tiene emocionada es una propuesta que ha recibido para ser talento de un programa de televisión semanal de una cadena internacional, bajo la producción de Starlin Fortunado.

Próximamente estará en Estados Unidos donde agotará una serie de presentaciones como animadora en algunas fiestas de establecimientos de diversión bajo el apoyo del empresario artístico Johanny Ulloa.

of-am