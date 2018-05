Amenazas actuales y peligros reales de la tecnología

Ser mucho menos que neófitos en una materia y ponerse a hablar en público de ella, es exponerse al ridículo. Es literalmente un atrevimiento.

En algunos países los organismos de investigación criminal, recurren a “videntes” en sus procesos de investigación. Algo ridículo para los incrédulos y aferrados a los rigurosos métodos científicos.

Julio Verne (hombre ciencia ficción), se recoge en su biografía, que Pierre-Jules Hetzel, su editor, rechazó su primera novela por el pesimismo que encerraba su visión manifiesta en esta, pues en ella se presagiaba una sociedad en que la gente vive obsesionada con el dinero y con los faxes. ¿Qué le parece?

En 1921, se publica por primera vez el test Rorschach producto de manchas de pinturas de creación no muy claras, pero todavía es utilizado en diversos escenarios e incluso en entrevistas de trabajo, y sus seguidores son una autoridad. Esto me recuerda al ido a destiempo, a mi querido y bien recordado profesor de psicología clínica Jaime Rijo, quien aseguraba que con el test Rorschach él había diagnosticado un tumor cerebral en un paciente que los más sofisticados escáneres habían pasado por alto.

El test de Lüscher, (Max Lüscher 1948), conocido como test de los colores, es también una prueba de tipo proyectivo, busca conocer nuestra personalidad a través de la elección de un color. Hoy se sigue utilizando por muchos profesionales sobre todo en el área laboral. Personalmente quedé impresionado cuando lo recibí por primera vez, por la magnitud de las predicciones. Me acuerdo de la expresión de compañero Rionel Cabrera quien dijo que el test le “leyó hasta los miaos”

Si el caso de Julio Verne, es significativo para hablar de visionarios, qué decir de emblemático Stephen Hawking, quien se fue penas hace unos meses, pero quien hace un par de años produjo este titular “Stephen Hawking advierte que avances en ciencia y tecnología amenazan la humanidad” lo pueden buscar así mismo.

Bien …, si ellos no temieron al ridículo, juzgue usted en lo que me toca.

¿Cuáles son las amenazas actuales y los peligros reales de la tecnología según mi opaca visión?

Hoy, ahora, en este momento, tu teléfono inteligente marca o tipo “cualquiera” envía a todo el mundo tu ubicación , sabes en donde estas visitando, desde que llegas a un lugar te dice la temperatura, lo congestionado del tránsito, a qué distancias estás de tu destino a pies o en vehículo, donde vives, con qué frecuencia vas a ciertos lugares, cuáles son tus contactos más frecuente, donde estuviste hace uno, dos, tres y más años , …o los años que ellos quieran , te saca tus recuerdos, te pone mensajes, te guarda todas tus conversaciones y transacciones, te lleva la agenda, te despierta por la mañana, te ordena el desayuno, te activa el televisor te prende la estufa, te apaga las luces, te programa la alarma de tu casa,, te enciende el vehículo y para que le sigo contando ….

¡Caray…, pero que exagerado este tipo! ¡Pero eso es bueno!, ¿Cuál es el problema? (R) Ninguno, hasta ahí, no hay problema alguno. Solo he hablado de un celular, ni pensar en la robótica. Si quiere saber cómo va eso o de otros adelantos, pregunte por los drones y su misión guerrista o por la versión buena, la “ciudadana saudí Sophia”.

Los abogados cuando queremos extender un mandato no expresado, pero que es menor al externado expresamente, solemos decir: “quien puede lo más, también puede lo menos”

Ahora usemos un poco la imaginación; esa estufa que se prende para que usted cocine, también puede prender para provocar un incendio en su casa. O no; y al mismo tiempo en la de los vecinos tecnológicamente equipados como usted. O no; podrían tal vez provocar un corto circuito eléctrico o electrónico. Podrían acaso programar explosiones de estaciones combustibles que hoy son todas electrónicas, transacciones bancarias irregulares en su detrimento y similares Hoy su teléfono se enciende sin que usted lo encienda, hace llamada con mencionar un nombre, te tira foto o graba sin que usted le ordene. Usted lo ubica, aunque no esté encendido. Me pregunto: podría grabar mientras usted duerme y dejar al descubierto su vulnerabilidad? ¡Claro que sí! En fin, lo que quiero expresar es que me parece que esta inteligencia artificial se está pasando de la raya.

Bueno…, por lo visto, en realidad, Verne y su pesimismo me está quedando pequeño. Es mejor que pare esto, porque estoy alarmándole. ¿Verdad? Ya que usted jamás se habría preocupados por estas nimiedades, pero antes, le voy a pedir que investigue a cuál compañía de las que fabrican teléfonos inteligentes, la CIA O sea el gobierno de los Estados Unidos, acusó públicamente de colar un chip de espionajes a sus aparatos. También dele una investigadita a eso de un ataque sónico, del que se acusó al gobierno de Cuba (aunque después fue descartado). ¿Qué es eso de que, muchos se han suicidado porque de repente están escuchando voces que lo inducen y lo acosan? ¿Qué es eso de que unos sonidos (en alarmas o despertadores) se graban literalmente en tu cerebro a tal punto que los continúas escuchando una vez que has apagado tu dispositivo, o sea, vuelves a escucharlo una y otra vez sin saber de dónde vienen? Pero no me haga caso, yo no tengo como probar lo que estoy sugiriendo; lo más probable es que en todo caso, sean locuras mías, ya que, a lo peor, se está despertando en mi la esquizofrenia dormida que todos llevamos dentro y que de repente como consecuencia de, empiece a denunciar que me están persiguiendo por estas ideas raras. A lo mejor lo que me conviene es taparme la boca,” porque en boca callá no entra mosca, y al que mucho habla las mosca le visitan, aunque la tenga callada”

Todo lo expresado, es pura “ciencia ficción”, solo por imitar a Verne y parafrasear a Stephen Hawking. Como dirían en mi pueblo “comparamientos míos”. Ah…. Se me olvidaba, a propósito del escándalo mundial de Facebook por el uso inconsulto de los datos de más de cincuenta millones de usuarios, se impone una pregunta tonta; de dónde sacan los buros de créditos nacionales los datos con los que alimentan sus sistemas. ¡Qué te calle la boca te dije!

Hasta la próxima…

of-am