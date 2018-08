Alcaldía DN inaugura parque doctor Cruz Jiminián en Cristo Rey

SANTO DOMINGO.-El alcalde del Distrito Nacional, David Collado inauguró en el sector de Parabel un parque con el cual honró al destacado médico y filántropo Félix Antonio Cruz Jiminián, de Cristo Rey.

Al dirigir el discurso de orden, el alcalde Collado destacó que esta obra beneficiará a más de 15 personas de los sectores de Vietnam, Las Flores, Cristo Rey, La Fe y otros que están enclavados en la zona.

A seguidas, destacó que la ciudad cuenta con grandes seres humanos, personas con una labor incalculable y con amor a su ciudad y sus habitantes, como el doctor Cruz Jiminián.

“Un parque es solo un poquito de lo mucho que debemos a este hombre tan querido y respetado por toda la comunidad de Cristo Rey”, resaltó el alcalde de la Capital.

Amplió que una carrera altruista a favor de una comunidad como la de Cristo Rey solo es posible en personas honorables.

“Presenté esta propuesta al Concejo, de que este parque lleve su nombre, porque son varias las voces que nos han manifestado que usted les ha salvado la vida, que le ha realizado una costosa cirugía sin pagar nada”, refirió Collado en medio de los aplausos de los presentes.

Por su lado, el doctor Cruz Jiminián agradeció al alcalde Collado por honrar con su hombre una obra de suma importancia para un sector pobre como Parabel en Cristo Rey.

“He vivido momentos muy difíciles, he sido pisoteado, me ha tocado caminar estrechos senderos, a veces llenos de espinas, con lágrimas que no brotan hacia afuera, pero con orgullo y la fe en Dios agradecemos al alcalde David Collado este reconocimiento”, dijo el también director de la clínica Cruz Jiminián.

Durante el acto, Collado develizó la tarja que designa el citado parque con el nombre de Cruz Jiminián, en presencia de este, su madre y esposa; además, de la vice alcaldesa, Digna Reynoso; el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem; el director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista Almonte; Héctor Mojica, director de la OMSA; los senadores, Prims Pujols, Winston Guerrero, José Hazín, José Rafael Vargas, Santiago Zorrilla y el diputado Gustavo Sánchez Díaz.



También los rectores de la Unphu, Miguel Fiallo; Roberto Ramírez Cabral, de la Federico Henríquez Ureña; Yanet de Antonio, directora de Obras Comunitarias; Anibal Díaz de Espacios Públicos, Víctor Ogando presidente del Concejo de Regidores, entre otras personalidades.

La obra, fue levantada en una calle abandonada, y convertida en un centro de recreación a petición de los munícipes.

Su construcción estuvo a cargo de los departamentos de Gestión Ambiental y Aseo Urbano del ADN, e incluyó la construcción de 508 metros cuadrados de aceras y dos áreas infantiles con columpios de tres asientos.

Además, un colchón de arena y otros elementos indispensables para la diversión de los niños de esto populoso sector capitalino.

También está equipada con una cancha para el voleibol y basquetbol, iluminada con lámparas de 2,500 watt cada una, grade, 18 bancos construidos en base de acero y caoba, 9 postes de luz en aceros, 6 asientos y dos baños.

El parque Doctor Cruz Jiminián además cuenta con dos murales, que fueron pintados y donados, como un aporte a Cristo Rey, del muralista Moda Foca.

