Adriano Espaillat invita al Primer Torneo Anual de Pequeñas Ligas

NUEVA YORK- El congresista Adriano Espaillat invitó a la comunidad al Primer Torneo Anual de las Pequeñas Ligas de Béisbol, organizado por los mánagers de los equipos de la Harlem Little League, la Michael Buczek Little League de Washington Heights, y la Inwood Little League.

Será este sábado 18 y domingo 19 de agosto en el parque de béisbol (diamante) número 6 del Inwood Hill Park, localizado por la calle 218, en el Alto Manhattan.

La ceremonia de apertura será el sábado a las 10:00 de la mañana, y las competencias en fase de grupos empezarán a las 11:00 de la mañana.

El domingo 19 de agosto, los juegos de béisbol empezarán a las 10:00 a.m., y a las 2:00 p.m. los equipos con mejores récords competirán por el campeonato.

Espaillat entregará el trofeo de la 13th Cup al equipo campeón y otros premios a los jugadores y equipos más destacados.