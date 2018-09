Adompretur instala nueva filial de la entidad en Sosúa Cabarete

PUERTO PLATA.- La Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) dejó instalado el comité gestor de su nueva filial en Sosúa y Cabarete, encabezada por la periodista Mabel Andreiny Elena, en un acto que reunió al liderazgo turístico y a las principales autoridades de la zona.

La ceremonia de juramentación fue encabezada por el presidente de ADOMPRETUR, Luis José Chávez, quien invitó a los 19 periodistas organizados en la filial a usar el poder de la comunicación para proyectar los diversos y singulares atractivos de la Costa Norte y estimular las buenas prácticas que favorecen el desarrollo turístico sostenible.

La actividad contó con la presencia del viceministro de Turismo, Julio Almonte; la alcaldesa de Sosúa Ilana Newman; la directora del distrito municipal de Cabarete, Raquel Sierra; el secretario general de Adompretur Puerto Plata, Manuel Emilio Gilbert; el comandante policial, coronel Edward Almanzar; el gerente de Life Style Cabarete, Danny De Santiago; y decenas de empresarios turísticos, entre otros invitados.

Almonte saludó la creación del nuevo organismo de ADOMPRETUR, felicitó a su secretaria general Mabel Andreiny y prometió acompañar todos los esfuerzos que promuevan sus directivos para elevar la calidad del periodismo turístico y ser actores de primera línea en los esfuerzos para apuntalar el desarrollo sano de la industria de la hospitalidad en Sosúa y Cabarete.

Mabel Andreiny, en su discurso de toma de posesión como secretaria general de Adompretur Sosúa Cabarete dijo que estos destinos representan una oferta turística excepcional en la Costa Norte y en todo el país.

Definió al municipio de Sosúa como una comunidad multicultural constituida por más de 30 nacionalidades, famosa por su gastronomía y su diversidad étnica, donde muchos extranjeros han echado raíces tan profundas que hoy se hacen llamar “sosuences”.

Y agregó que Cabarete es un destino de fama mundial, con playas ideales para los deportes acuáticos, que cuenta con una comunidad rodeada de palmeras, lugares de esparcimiento y una tradicional camaradería entre locales y extranjeros.

Pide al Gobierno auxiliar cabildos locales y apoyar inversión

La joven dirigente periodística sostuvo que Sosúa y Cabarete están inmersos en un dinámico proceso de crecimiento asociado al turismo, ya que cuentan con más de 50 hoteles y más de 70 restaurantes, bares y locales comerciales.

Valoró el esfuerzo desplegado por Ilana Newman, alcaldesa de Sosúa, y Raquel Sierra, directora municipal de Cabarete, pero pidió al Gobierno darle la mano a los dos cabildos en la solución de problemas puntuales como son la prostitución, la gestión de las playas, la preservación de los recursos naturales, la construcción de obras esenciales y otros puntos que han estado en la agenda de ambas comunidades durante mucho tiempo.

Dijo que como aliados del turismo, los 19 comunicadores que asumen la conducción de Adompretur Sosúa Cabarete se ofrecen para crear una mesa de trabajo donde se puedan evaluar y canalizar soluciones a los problemas prioritarios.

“En cuanto a ADOMPRETUR celebramos que la prensa local se pueda organizar en una asociación dedicada a temas turísticos y que a través de esta gestión podamos redireccionar la forma como se ha estado manejando la comunicación hasta ahora y que todos en conjunto podamos ser partícipes del impulso y desarrollo de nuestra zona, cuidando lo que comunicamos y como lo comunicamos”, apuntó Mabel.

Y subrayó: “En mi caso, la confianza depositada en mi por todos mis compañeros para presidir esta filial me llena de orgullo y motivación para afianzar mi compromiso con el turismo de la zona, y no me queda más que decir que hoy damos un estrechón de manos a la comunidad, al sector público y privado, dejándoles saber que Sosúa y cabarete somos todos.

Integrantes de la filial Adompretur Sosúa Cabarete

Los integrantes de la filial son Mabel Andreiny Elena, Felix R. Corona, Máximo Reynoso, Daniel Mercado, Juan Jose González, Daniel Zarzuela, Luis Jacobo Almonte, Jorge Madiel Sánchez, Karina Almonte, Jetzabel García, Oscar Peralta, Luis Fortuna, Sugel González, Frank Alcántara, Juan Pablo Martínez, Ana Maria Gonzalez, Milton Camacho Juan Fernández y Gerardo Sena.

of-am