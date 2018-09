Por una ciudad incluyente, accesible, humana y sin barreras

La Constitución dominicana consagra la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos y garantías fundamentales de las personas en condiciones de igualdad verdadera y efectiva, tomando en consideración las normas del derecho internacional adoptadas por el Congreso Nacional y todas las legislaciones nacionales transversales.

En adición a esto, la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París representa uno de los mayores logros en materia de la protección de los derechos humanos y la igualdad, como valor esencial de todos los seres humanos. Con los principios básicos: “Libertad, igualdad, fraternidad y la no discriminación”, la mayoría de los países, que integran el bloque de las Naciones Unidas, son signatarios de dicho acuerdo.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 58, consagra la protección de las personas con algún tipo de discapacidad y establece que el Estado Dominicano debe promover, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades,

Como sabemos, en la República Dominicana el CAID del Despacho de la Primera Dama tiene como objetivo involucrar a niños y niñas con necesidades especiales en un proceso de ajustes normativos y de inclusión evolutiva, para que puedan alcanzar la realización personal y su participación en las actividades sociales , educativas laborales y culturales. Cabe destacar que es un acompañamiento, brindándoles soporte y rehabilitación hasta un límite de edad, pero no incluye la parte de escolaridad. También existen organizaciones ya establecidas en el país como el Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS y el Fondo Especial para la Discapacidad FONADYS, entre otros.

Es necesario que los ayuntamientos, como gobiernos de las ciudades que son, se pongan acorde con las nuevas especificaciones con las que se están rigiendo la mayoría de los países que sí cumplen los acuerdos a los que son signatarios.

Por ejemplo, en nuestro país más de un 95 por ciento de las aceras no están aptas para personas con algún tipo de discapacidad (no videntes, con problemas motores, con audición afectada o con edad avanzadam etc).

Propuestas:

Somos partícipes de crear un plan de capacitación a nivel inicial para que desde nuestros centros de estudios se introduzca la materia de Educación Urbana o Urbanismo y que a nivel superior se impartan clases de Diplomacia Urbana.

De igual manera, que se dote a los munícipes de algún tipo de documentación y sean dictadas charlas en clubes sociales municipales, para elevar el conocimiento en materia Urbanística-Ciudadana, ofreciéndole el mayor de los respetos a la accesibilidad universal de las personas, ya que en vano resultarán los esfuerzos de nuestras autoridades si la población no se educa. Al igual, nada hacemos con tener leyes por doquier si no se establecen políticas de integración real o forma de triangulación entre los gobiernos de las ciudades, sector empresarial y el gobierno central.

Con nuestro plan, lo que queremos lograr es:

Que nuestras ciudades puedan tener accesibilidad y libertad para todos sus habitantes, (lograr que sus aceras no estén ocupadas por negocios informales, parqueos y otros males, los cuales no sólo son un problema para los que de una manera u otra tienen algún tipo de discapacidad, sino también para aquellos que no los tenemos). Que los edificios públicos o privados tengan obligatoriamente rampas de acceso para discapacitados. Que las ciudades cuenten con semáforos de señales acústicas para personas no videntes y que los gobiernos nacionales y locales provean de transporte gratuito en bicicletas para sus munícipes.

La meta es convertir a las ciudades dominicanas en lugares accesibles y sin barreras, eliminando primero la mayor limitación que es la mental; luego la estructural, por lo menos esperanzados en que se comience con el Distrito Nacional.

