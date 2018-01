A punto de colapsar el Programa de Alimentación Escolar

source link

El Programa de Alimentación Escolar es, sin dudas, la estrella del gobierno del Presidente Danilo Medina, porque da nutrición a más de un millón de escolares que asisten a centros con jornada escolar extendida.

Este gobierno ha puesto un particular empeño en mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias que envían sus hijos a las escuelas públicas, dándole almuerzo y merienda a los estudiantes, con estándares de calidad y suficiencia.

Pero hay una mala noticia: este programa está a punto de colapsar, debido a la abultada deuda que mantiene el gobierno con los suplidores de la comida escolar. Incomprensible e inexcusable que se haya acumulado una deuda superior a los ochocientos millones de pesos con los pequeños empresarios que se dedican a suplir los centros escolares en todo el país de la preciada comida.

Durante lo que va de este año escolar, que se inició en agosto del año pasado, los vendedores de la alimentación escolar no han recibido ni un solo pago por su servicio prestado, situación que los mantiene al borde de la quiebra. La situación es tal que, si en esta semana no se produce la cancelación total o al menos un abono significativo a la abultada deuda, los suplidores de alimentos no estarán en condiciones de llevar el mismo a las escuelas.

Esperanzados en la promesa de pago, muchos de ellos han tenido que recurrir a usureros, teniendo sus vehículos y vivienda a punto de perderlas por moras.

Estos abusivos atrasos en el pago a los suplidores son recurrentes. Y no debería ser así. El funcionario encargado en el Ministerio de Educación (el Director del INABIE) ha sido eternizado en el cargo y quizás esa sea una de las razones por su comportamiento laissez faire.

Los castigados suplidores de alimentación escolar le deben “a cada santo una vela”, y no soportan continuar como están. El Ministro Andrés Navarro, ahora enganchado a aspirante presidencial, debería prestar atención a resolver esta problemática, por el bien de la educación.

