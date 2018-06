OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►PRM-NY en lucha a muerte: Después que pasara la convención del PRM en NY (2 meses) las dos tendencias que participaron y pertenecientes a Luis Abinader, se mantienen distanciadas al extremo de no volverse a reunir ni volver al local del partido, nos informó una irrefutable y creíble fuente de la entidad política. Neftalí Fuertes ganó y perdió Luis Ducasse (reelección). A Fuertes lo sustenta el sagaz y veterano dirigente político Alejandro Rodríguez (Tontón) y a Ducasse Margarito de León, hombre cercano a la familia Abinader desde hace años. Los perdedores quieren 15 posiciones dirigenciales de las 37 (organización, finanzas, electoral, comunicación, etc.), pero los ganadores solo les han ofrecido la electoral y comunicación, esta última dirigida por David Williams de Hipólito Mejía, quien aspira dirigir la región del Bronx. Abinader está que bota chispas por la situación, indica la fuente.

►Eduardo Selman en NY: Nuestra fuente, creíble e irrefutable, nos afirmó que el nuevo ministro de Cultura, Eduardo Selman, viene a NY el próximo jueves 14 a chequear y constatar personalmente el funcionamiento de la dependencia de ese ministerio, que dirige desde hace años Carlos Sánchez. En diciembre 2017 publicamos en esta misma columna que el presidente Medina le había entregado dicho ministerio, con presupuesto en 2018 de 2 mil 480,365 millones de pesos, al miembro del Comité Político y ex cónsul en NY, quien a la vez recomendó, pasajeramente, a Pedro Vergés para el cargo. El propósito de Selman en NY, según nuestra fuente, es nombrar por Sánchez a Miguelina Concepción, actual subcomisionada en la Gran Manzana y recomendada por él a esa posición. La misma que en el pasado reciente declaró a la prensa: “Primero Danilo como candidato y Ramfis Trujillo en segundo lugar”. Escuchar: https://www. youtube.com/watch? v=7MGamtvfzxI. Asimismo Selman se propone reunirse con personajes del arte, cultura, profesionales y la comunidad para recabar sus pareceres sobre la institución en NY, y los mismos ya han sido exclusivamente seleccionados, al igual que ciertos periodistas, indica la fuente. ¡Welcome to NY, Mr. Selman!

►Robertico Salcedo en NY: A principio de este mes estuvo en NY Robertico Salcedo, el mismo de la TV e hijo del exalcalde del DN Roberto Salcedo. Vino a dar la charla “La comunicación como herramienta para el desarrollo social”. La misma ya ha sido ofrecida en algunas provincias de la RD. Una fuente al más alto nivel de la dominicanidad en NY y que se reuniera con él nos aseguró que dichas conferencias son para el joven hacer contactos con sectores representativos donde va a ofrecerlas, pues tiene aspiraciones al más alto cargo público en RD. Se reunió y cenó con empresarios, oficiales electos dominicanos y líderes comunitarios y las conversaciones giraron, sutilmente, en ese sentido, afirmó la fuente. El relevo generacional en Quisqueya está al doblar la esquina, diiicen sabiólogos en NY. La sustitución de lo viejo por lo nuevo es precisamente el desarrollo y el propio vencimiento de lo viejo por lo nuevo, que surge a base de lo viejo, se llama negación, y el término negación lo introdujo Federico Hegel en la filosofía, pero imprimiéndole un sentido idealista, porque según él se basa en el desarrollo de la idea, del pensamiento. ¿Coincidencia del título? ¡Huumm!

►Conferencia magistral en NY: La mayoría de los dominicanos desconocen en su justa dimensión el impacto que producirá la nueva relación entre RD y China. El abogado dominicano Iván Gatón, con maestría en estudios diplomáticos, extracurriculares, estudios avanzados en universidades de China, España, Alemania, Argentina, Chile y Holanda, además, Máster en estudios asiáticos y ciencias sociales en la universidad de Taipéi-China y actualmente impartiendo maestrías en la UASD, Católica Madre y Maestra, Tercera Edad y Católica Santo Domingo, ofrecerá la conferencia “Origen, evolución y perspectivas de las relaciones entre RD y China”, donde políticos, empresarios, profesionales, comerciantes y comunitarios podrán tener una visión sistémica que abarque los elementos económicos, políticos e históricos de las relaciones entre ambos países, así como también, las perspectivas de estas, luego del establecimiento de los vínculos diplomáticos y comerciales con Pekín, dejando atrás 77 años de relaciones con Taiwán. China tiene el 20% de la población mundial, una clase media que sobrepasa la población de EEUU y es el principal eje de inversión a nivel mundial. A los que participen se les entregará uno de sus libros, en versión electrónica “China, RD, Relaciones Económicas Internacionales”. El evento será gratis este viernes a las 7:00 PM en el salón de conferencias de la escuela “The Harold O. Levy” (antigua I.S.52) ubicada en el 650 de la calle Academy con Broadway y auspiciada por “Prensa & Comunidad” que dirige el autor de esta columna. Mayor información 917-858-3660.

►Palo si boga y palo si no boga: Contenido de una carta que nos envía el lector Joseph Zambrano. La semana pasada se instalaron una oficina de la JCE y otra de información del consulado dominicano en el 5536 de Broadway, entre las calles 230 y 231 en El Bronx, para facilitarles a nuestros compatriotas movilidad y rapidez en la adquisición de documentos. Ahí mismo comenzaron los políticos y comunitarios a expresarse negativamente. A una semana de instalada no habían llevado dirigentes, militantes o seguidores de sus partidos. Nada de nada, en vez de aprovechar la coyuntura, muchos de ellos siguen alegando “no nos avisaron que iban a poner esto”, eso está mal. ¡Anjá! Exclama Zambrano. Añade “a los políticos que empiecen a cedular sus gentes con tiempo para que tres meses antes de las elecciones no vuelvan con la misma canción, la Junta esto, la Junta aquello, la Junta lo otro”. Palo si boga y palo si no boga, sostiene. ¡Ah!, añade, el que cortó la cinta inaugural parece ser el cónsul o el presidente de la JCE, solo porque facilitó el local comercial. ¡Huumm!

►Joseíto Mateo: Falleció el “rey del merengue”. Quienes fueran sus compañeros políticos en el PRSC han lamentado profundamente su partida. Paz a su alma. Buscando en nuestro archivo encontramos una foto cuando el expresidente Joaquín Balaguer juramentaba (1984) en su casa los integrantes del movimiento político “Comité 15”, instruyéndolo de cedular la militancia reformista a nivel nacional; encargo cumplido al pie de la letra, lo que llevó al doctor en su nuevo accionar político, acoger y ubicar políticamente al presidente y mentor del movimiento, el joven dirigente reformista Emigdio Mercedes, quien venía realizándoles trabajos políticos en todo el país desde años anteriores, como una nueva ficha del PRSC, llegando a desempeñar altas funciones en sus últimos gobiernos y ser diputado en el DN y ante el Parlacen. El círculo de la foto muestra a Mercedes y a Mateo. Al lado del artista figura con bigote el autor de esta columna, hoy retirado de todo quehacer político partidarista y dedicado a su profesión de periodista. ¡Ah! después del artista demostrar un buen trabajo a favor de su líder, Corporán de los Santos, siendo candidato a síndico por la capital, decide llevarlo como regidor (1986).

►Activismo y roce con la comunidad: Al decir de varios “compañeros peledeístas, comunitarios y ciudadanos comunes” en NY, el actual cónsul de RD en la urbe, Carlos Castillo, se mantiene muy activo en sus funciones y en constante roce con la comunidad. Los opinólogos destacan las diversas iniciativas que ha implementado a favor de sus congéneres en la Gran Manzana, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Deseamos que continúe así para bien de nuestras gentes, comentaron algunos en la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan.

►Los 300 con Leonel: Durante nuestra reciente estadía en RD (24 días) visitamos los directores de varios medios de comunicación, compartimos con familiares, amigos, periodistas en diferentes “peñas” y políticos de diferentes partidos. Dentro de los encuentros informales con políticos, tanto en la capital como en Santiago y Bonao, nos hicieron referencia, de manera espontánea, al trabajo político del movimiento “Los 300 con Leonel” que dirige Geraldo Rosario. Quedé sorprendido con los señalamientos. ¡Huumm!

►Celebran ingreso RD Consejo Seguridad ONU: El lujoso hotel Hyatt, ubicado en la calle 42 con la avenida Park en downtown Manhattan, sirvió de escenario para que el canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, diplomáticos, funcionarios gubernamentales e invitados exclusivos celebraran en uno de sus salones el ingreso de la RD al Consejo de Seguridad de la ONU. Asistieron unas 500 personas, quienes disfrutaron de suculenta picadera, variadas y finas bebidas de diferentes marcas en 3 bares abiertos al público gratuitamente. Varios de los asistentes nos informaron que el costo de dicha recepción rondó los 100 mil dólares, y eso se justifica porque nuestro país fue elegido como nuevo miembro no permanente, puesto que ocupará por primera vez en su historia en el bienio 2019-2020. Ahora RD estará, durante 2 años, junto a Rusia, China, Francia, EEUU y Reino Unido, entre otras naciones, con la responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacional y determinar cuándo y dónde se debe desplegar una operación de mantenimiento de paz y seguridad, indicaron. Un logro del presidente Danilo Medina, alegaron otros.

►Un valor dominicano en NY: Franklin Núñez, empresario dominicano radicado en NY desde hace décadas, es reconocido por diferentes sectores que componen la comunidad criolla en la Gran Manzana como un ejemplo a seguir. Trabajador, humilde, sencillo, con un valor humano extraordinario, al decir de comunitarios, profesionales, políticos, empresarios, taxistas y artistas. Su empresa “Lino Press”, ubicada en el Alto Manhattan, por años ha sido escenario para atender los requerimientos de dichos sectores, con todo tipo de impreso, ajustándolo a su gusto y posibilidade$. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Franklin, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El verano en NY comienza el 21 de junio y finaliza entre el 22 ó 23 de septiembre. Se caracteriza por ser una temporada muy calurosa y húmeda, es por ello que la ciudad presenta muchas actividades y eventos al aire libre para disfrutar del sol y sentirse fresco. También se escucha por doquier, entre la comunidad hispana, la salsa “Un verano en NY”: https://www.youtube.com/watch? v=hd0cl2d2ziU

►Servicio comunitario: Si está divorciado, pero su matrimonio duró por lo menos 10 años y usted cumple con los requisitos, es posible que pueda recibir beneficios de Seguro Social. Para más información llame al 1-800-772-1213.

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.02 y Venta $49.43 ►Compra Euro $56.87 y Venta $60.53 ►Galón de Gasolina Premiun $241.30 y Regular $226.20 ►Gasoil Premium $199.60 y Regular $184.50 ►Kerosene $177.30 ►Gas Licuado de Petróleo $118.30 ►Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Perorata = Discurso largo y poco oportuno que se hace con cierto apasionamiento y vehemencia. Encartado = Que está sujeto a un proceso.

►Cita histórica: La corrupción va de la mano del Poder. (John Dalberg-Acton, historiador católico inglés, político y escritor.