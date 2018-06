Degradación social

Es una pena que en pleno siglo XXI en la República Dominicana temas insustanciales e intrascendentes sean los temas de debates y análisis en ciertos ámbitos de la vida nacional.

Cuando veo esto, no me llega a la cabeza otra conclusión que no sea que definitivamente esta es una sociedad en crisis, carente de ideas novedosas, pensamiento crítico y debates de altura y sustancial.

Creo en honor a la verdad, ante esta situación, que estamos asistiendo a lo que en algún momento el poeta uruguayo, Eduardo Galeano, autor del magnífico libro ¨ Las venas abiertas de América Latina¨, llamara generación de la nada.

Aquí parece haberse agotado la capacidad para producir y presentar propuestas de solución a los interminables y eternos problemas nacionales que mantienen en el atraso a esta media isla.

Se evidencia que se hace imposible crear espacios de pensamiento y reflexión que viabilicen discusiones francas y abiertas sobre programas y políticas públicas que impacten de manera eficiente en la erradicación de la pobreza y desigualdad que arrastramos desde hace más de un siglo.

Parece que las pocas cabezas pensantes que aún se visualizan están más entretenidas y sumergidas en resolver sus problemas personales y de grupos, que en propiciar un ambiente que transforme las viejas estructuras y el estado de cosas que aún tenemos.

El panorama nacional no está, por ejemplo, para estar haciéndole el coro a cosas tan rastreras y bajas, como que el senador por la provincia de Azua, Rafael Calderón, supuestamente es homosexual y que se acostó con uno de su mismo sexo. Por Dios!!

Como tampoco el ambiente está para escuchar barbaridades tan desagradables y barriales como la de una usurpadora del ejercicio periodístico, cuyo nombre no quiero recordar, que le infirió el calificativo de ¨ramera¨ a la honorable vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández.

Así no podemos avanzar, este país necesita una urgente transformación no solo en ámbito material y físico, sino en algo más elevado y necesario, en lo espiritual y cognitivo. Señores eso es una vergüenza, hasta donde vamos degradar esta sociedad.