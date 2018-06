Leonel ve necesario que República Dominicana regule flujo migratorio

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernandez favoreció la regularización del flujo migratrio hacia la República Dominicana, señalado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) como el país del Caribe que más inmigrantes recibe.

“Creo que cada vez estamos más conscientes de la necesidad de regularizar el flujo migratorio hacia el país”, expresó.

Explicó que “ahora hay mayor consciencia gubernamental y de la población y seguiremos perfeccionando nuestros mecanismos de regulación de los extranjeros en nuestro territorio”.

Manifestó que “la migración hacia el país es ocasionada porque mientras se registra un deterioro en la economía en la región, en la República Dominicana ha continuado con una situación de estabilidad y crecimiento económico que se convierte en un atractivo”.

“Vienen migrantes de todos los niveles. Han venido empresarios y han hecho grandes inversiones en el sector turístico, mientras personas desplazadas están buscando mejores condiciones de vida y creen que la pueden encontrar aquí”, aseguró Fernandez luego de la presentación del Reporte Mundial de Inversión dado a conocer por el secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Mukisha Kituyi, en Funglode.

En cuanto al comentario del expresidente Hipólito Mejía de que Fernández “es un muerto político” y de que revelará cosas de él que nunca se han dicho, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo: “ustedes creen que yo estoy muerto. Tóquenme a ver si lo estoy, verdad que no. Entonces, si estoy muerto, cometieron un error, porque no me han enterrado”.

jt/am