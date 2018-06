PC y PRM critican exclusión de encartados en el caso Odebrecht

SANTO DOMINGO.- Al excluir a ocho de los 14 encartados en el caso Odebrecht el Gobierno procura garantizar impunidad, a juicio de Participación Ciudadana (PC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Presentar acusación contra solo siete personas representa una clara evidencia de que hay intocables en el caso Odebrecht”, manifesto Carlos Pimentel Florenzán, director ejecutivo de PC.

Agregó que “para tendría sentido lógico que una empresa que operó en el país con sobornos, sobrevaluaciones y lavado de activos durante 18 años, solo seis personas hayan sido imputadas”.

De su lado, el senador Tommy Galán reiteró su “total y absoluta inocencia”.

“Tendré mi mejor escenario frente al juez y el país de demostrarlo. En estos momentos solo siento que he sido una víctima vinculada a una acusación para mantener única y exclusivamente la jurisdicción privilegiada en este caso, siendo el único legislador acusado”, afirmó.

Mientras el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, al conocer el archivo provisional del expediente agradeció a Dios que “ha surgido la verdad, la justicia tarda pero es justa. Soy inocente. No se puede negar el trastorno que me ha causado la implicación en el caso Odebrecht, pero me conforta mi conciencia porque soy inocente”.

Por su parte, el periodista Julio Martínez Pozo tuiteó “mi sentimiento: alegría por 8 encartados y familiares que han salido angustiante situación por admisión PGR no tenía pruebas para sustentarles acusación; tristeza por amigos que habrán de continuar en la batalla para tratar de demostrar su inocencia, !que prevalezca la justicia! (sic)”