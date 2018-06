Leonel ganaría a Hipólito en 2020 con 46% a 27%, según encuesta

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Si las elecciones fueran hoy el expresidente Leonel Fernández le ganaría al exmandatario Hipólito Mejía, 46% contra 27%, es decir, con casi 20 puntos de diferencia, según una encuesta publicada este martes.

La medición, realizada por la firma Latin Insights, indica que Fernández también vencería al dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con 44% contra 34; es decir con 10% de diferencia.

Asimismo, un 39% cree que Fernández será el próximo presidente del país, mientras que un 24% cree que será Luis Abinader, un 8% Ramfis Domínguez Trujillo, y un 7% Hipólito Mejía.

La encuesta indica que 66% se opone a una nueva reelección del presidente Danilo Medina y que tres de cada cinco encuestados (66%) se opone a la modificación de la Constitución para reelegir al actual Presidente. El 62% cree que el gobernante se reeligirá.

Según el estudio, la vicepresidenta Margarita Cedeño (63% favorable vs. 29% desfavorable) es la figura política más popular del país, entre una lista de más de veinte líderes políticos.

El Presidente Medina se encuentra en segundo lugar. El expresidente Leonel Fernández (47% vs. 48%) y Luis Abinader (47% vs. 43%) tienen índices de favorabilidad similares. El expresidente Hipólito Mejía tiene un índice negativo (33% vs. 60%).

Situación del país e imagen del Presidente

Según la encuesta, más de la mitad de los dominicanos (55%) creen que las cosas en el país van en la dirección equivocada, mientras que un 44% dice que van en la dirección correcta.

La corrupción (32%) continúa siendo el problema más importante a nivel nacional, según la opinión de los encuestados. En segundo lugar, se ubica el desempleo (17%), seguido por la inseguridad/delincuencia (12%) y alto costo de vida/precios (6%).

Sin embargo, a nivel personal, problemas de índole económicos son los más mencionados. En primer lugar, se señala el desempleo (23%), seguido por la corrupción (18%), inseguridad/delincuencia (13%), alto costo de vida/precios (10%), pobreza (7%), y bajos salarios (5%).

Mirando hacia el futuro, se observa un poco más de optimismo en cuanto a la situación del país. Cerca de dos de cada cuatro (38%) creen que las cosas van a mejorar, mientras que un 31% cree que van a empeorar, y un 29% que van a seguir igual.

La encuesta muestra que los dominicanos no tienen muchas esperanzas de que el nivel de corrupción y violencia mejore en el próximo año.

Tres de cada cinco (60%) dicen que la corrupción va a empeorar, frente a un 16% que cree que mejorará, y un 24% opina que se mantendrá igual.

En cuanto a la violencia en el país, 62% estima que será peor, solo un 14% dice que mejorará, y un 24% responde que se mantendrá igual.