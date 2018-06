Ve ataques de HM contra LF son motivados por el odio y el temor

NUEVA YORK.- El temor ante el crecimiento vertiginoso de la candidatura de Leonel Fernández ha empujado a sus adversarios a recurrir a las amenazas sin fundamento y a emitir declaraciones fuera de lugar en contra del exmandatario, afirmó aquí el coordinador general del Proyecto Leonel 2020, Gregorio Morrobel.

“No hay dudas de que el apoyo, cada vez mayor, manifestado a nuestro líder ha provocado una gran preocupación entre los que lo adversan”, expresó el también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Explicó que “eso queda evidenciado con los recientes pronunciamientos precipitados y fuera de lugar del expresidente Hipólito Mejía, quien recurrió a la amenaza y otras bajezas políticas con el único fin de infundir temor en un electorado que conoce la obra de Fernández y que lo que desea es escuchar propuestas”.

“Por primera vez en la historia republicana de nuestro país un aspirante a una nominación presidencial ataca a otro que desea la candidatura presidencial de otro partido. Si Hipólito fuera un político inteligente o tuviera buenos asesores, estuviera consciente de que su primer adversario es Luis Abinader, no Leonel Fernández, ya que primero debe ganar las primarias internas de su partido, para luego enfrentar al que se postule por el PLD”, expresó.

Dijo que “Hipólito no entiende que su objetivo primario es derrotar a Luis Abinader para luego enfilar sus cañones hacia los candidatos de otros partidos”.

“En ese sentido, es obvio que Hipólito Mejía sigue y seguirá cometiendo errores políticos y parece, a todas luces, que no tiene asesores que lo orienten, no en función de la emoción, sino de la lógica, de lo que debe aplicarse en términos políticos “, afirmó.

Indicó que Mejía “se ha pasado la vida con una animadversión en contra de Fernández que raya en el odio, y eso es peligroso y perjudicial en política”.

Recordó que “en 2008, cuando Leonel era presidente y Danilo candidato, Hipólito se pasó la campaña atacando a Leonel y se olvido de Danilo, que era su verdadero contrincante, y eso le costó las elecciones”.

“El político que no aprende, o no entiende el escenario, vive cometiendo un error tras otro. Ese es el caso de Hipólito, quien ya demostró que su objetivo no es buscar la presidencia de la República, sino tratar de destruir a Leonel”, subrayó.

Reiteró que Mejía “seguirá acumulando fracasos que lo inhabilitarán políticamente, contrario a Leonel, quien ha venido realizando un trabajo sosegado, tranquilo, pausado, sin alvergar odio ni resentimientos contra nadie, con lo que ha ganado el apoyo del electorado que hoy lo reclama en la Presidencia”.

“Por eso, sin duda alguna, Leonel será el candidato del PLD y el próximo presidente de la República Dominicana”, concluyó.