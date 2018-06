Karisma Hotels firma convenios con entidades educativas

SANTO DOMINGO.– El consorcio hotelero Karisma Hotels & Resorts firmó convenios de cooperación con cinco de las principales universidades y entidades educativas del país, con el objetivo de brindar a sus estudiantes la oportunidad de optar por su primera experiencia laboral.

Esta alianza interinstitucional fue suscrita con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad APEC (UNAPEC), la Universidad Católica Nordestana (UCNE), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y la Escuela Nacional para Sordos.

A través de estos acuerdos, Karisma Hotels & Resorts promueve la capacitación práctica y la experiencia en las distintas áreas de la hotelería y turismo, en pos de alcanzar la inserción en el mercado laboral de jóvenes universitarios que cursan la fase final de sus carreras, inclusive quienes cuentan con alguna condición especial o discapacidad.

Jorge Féliz, director de Karisma expresó que¨es nuestro compromiso brindar oportunidades y ser parte del crecimiento de nuestro país, y por ello hemos puesto a disposición de estas instituciones educativas, nuestros hoteles y oficinas a nivel local e internacional, para que los estudiantes y egresados puedan desarrollar sus competencias profesionales y laborales, e iniciar una valiosa experiencia en el área de la hotelería que más les atraiga”.

Agregó que ¨nos sentimos complacidos de poder apoyar estas entidades académicas, respaldar el talento joven y servirles como canal para que puedan crecer a través de la práctica y el conocimiento¨.

Los convenios permitirán a los jóvenes incorporarse a los hoteles de Karisma, situados en República Dominicana, México y Jamaica, entre ellos El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma, Azul Beach Resort Negril by Karisma Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Punta Cana Hotels & Resorts, y Sensatori Punta Cana Resorts,

of-am