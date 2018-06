Cómo se puede sobrevivir a un ataque cardíaco y cómo informar a otras personas sobre tema 

Cerca de una tercera parte de las personas que sufren un ataque cardíaco en los Estados Unidos fallecen antes de llegar al hospital. Aproximadamente la mitad de las que mueren de repente a causa de complicaciones cardíacas no habían presentado síntomas previos.

Sin embargo, hay signos de alarma del ataque cardíaco de los que todos debemos estar enterados.

No todas las personas que sufren un ataque cardíaco tienen síntomas como los que vemos en la televisión o el cine. No siempre se presenta el dolor repentino que hace que la persona se agarre el pecho y se desplome en el suelo. Los síntomas pueden ser mucho más sutiles. La angina, el principal síntoma del ataque cardíaco, viene de una palabra latina que no significa «dolor» sino «sofoco».

Entre los signos de alerta del ataque cardíaco se cuentan los siguientes:

Presión, ardor, tensión o molestia opresiva en el pecho que dura cinco minutos o más.

Molestia constante que parece indigestión.

Presión incómoda del pecho que irradia a los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula o la espalda.

Mareo, desmayo, sudor o malestar de estómago.

Dificultad para respirar sin que haya una explicación obvia.

Ansiedad, debilidad, náuseas o cansancio inexplicables.

Conciencia de tener alteraciones de los latidos normales del corazón, con sudor inexplicable y palidez de la piel.

Muchas personas se demoran en buscar atención médica porque no saben que estos síntomas pueden asociarse con un ataque cardíaco; creen que el ataque cardíaco siempre duele. Lo cierto es que si usted tiene alguno de estos síntomas durante 5 minutos o más debe ir al médico de inmediato. Debe pedir una ambulancia (marcando el 9-1-1) oed pirle a alguien que le lleve al servicio de urgencias del hospital más cercano. No debe conducir al hospital, ya que si tiene un ataque cardíaco, podría ponerse en peligro y poner en peligro a otras personas.

Aunque por lo general el dolor en el pecho es el síntoma más común, algunas personas que tienen un ataque cardíaco no presentan dolor en el pecho. Por eso es importante estar enterado de los otros signos de alerta.

Las mujeres pueden presentar distintos signos de alerta antes de un ataque cardíaco

Por esa razón es importante que los conozcan y los tomen en serio:

Dolor o molestia en la mitad del pecho.

Dolor o molestia en otras zonas de la parte superior del cuerpo, como los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.

Otros síntomas, como dificultad para respirar, sudor frío, náuseas o mareo.

Al igual que en los hombres, el síntoma más común del ataque cardíaco en las mujeres es el malestar en el pecho. Sin embargo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir algunos de los otros síntomas comunes, especialmente la dificultad para respirar, las náuseas o el vómito, y las molestias en la espalda o en la mandíbula.

Si usted cree que está teniendo un ataque cardíaco, llame al 9-1-1 y vaya al servicio de urgencias. El personal de primeros auxilios está muy bien capacitado para reconocer y tratar el ataque cardíaco y le llevará a un hospital que pueda ofrecer una atención de primera calidad para esta situación».