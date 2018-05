Cantante Becky G califica la cultura latina de “machista”

LOS ANGELES.- Feminista, valiente y con muchas ganas de alzar la voz, la cantante hispana Becky G, que el año pasado arrasó con el tremendo fenómeno de “Mayores”, vuelve con el single “Sin Pijama” y aseguró en una entrevista con Efe que lo que menos le gusta del mundo latino es su machismo.

“Fue algo muy interesante cuando, con mi música en inglés (su primera etapa), me decían: ‘Tienes tu voz para cantar pero lo demás, silencio. No vamos a escuchar lo que tienes que decir, tu opinión no importa’. Y eso me afectaba mucho como artista porque tengo mi mensaje, mi historia: ¿cómo no voy a compartir mis ideas con el mundo?”, opinó la artista.

“Y llegué a la música latina y, como mujer mexicana en música urbana, fue un problema más grande. Hay muchas cosas bonitas de la cultura latina, pero lo que no me gusta es el machismo. Desde niña te dicen que las mujeres tienen toda la responsabilidad. Los niños pueden jugar, pero las mujeres tienen que, desde chiquitas, saber limpiar la casa, lavar la ropa, ser buena esposa, buena mamá”, dijo.

La artista remató su reflexión asegurando que “todos tus sueños son imposibles cuando eres mujer porque eres una mujer”, ya que, en su opinión, no se les cuenta a las pequeñas que algún día pueden convertirse en “una súper estrella”.

Nacida en Inglewood (Los Ángeles, EE.UU.) en 1997 dentro de una familia humilde de origen mexicano, el ascenso al estrellato de Becky G continúa este año con “Sin Pijama”, un single que se presentó en abril y que, de la mano de la dominicana Natti Natasha, acumula en YouTube más de 222 millones de reproducciones.

“Empezamos la conversación con ‘Mayores’, con la letra, que fue un poco atrevida, y mira todo el éxito de la canción… Quería continuar esa conversación con ‘Sin Pijama’. Es más reguetón”, describió la artista sobre un tema en el que juega con “la gran fantasía de los hombres” de conocer qué pasa entre las mujeres en una fiesta de pijamas.

Con un ritmo y un aire sexy que la emparentan directamente con “Mayores”, “Sin Pijama” permitió a Becky G ampliar su lista de colaboraciones, que incluye a artistas como Pitbull o Bad Bunny, al trabajar ahora con Natti Natasha, con quien sintió “una química instantánea”.

Tras unos inicios prácticamente como adolescente en los que cantaba en inglés y en los que logró cierta repercusión con temas como “Shower”, Becky G se pasó al español y abrazó su herencia cultural latina para definirse musicalmente: “Encontré mi voz, mi mensaje, mi estilo, mi todo: me encontré muy sexy”.

“Escuchaba (de niña) a muchos artistas como Jenni Rivera o Selena Quintanilla, que eran mexicana-americanas, o sea, que nacieron aquí pero estaban muy orgullosas de ser mexicanas y que cantaban en español. Eso fue algo muy interesante para mí (…) porque yo quería sentir esa conexión”, apuntó.

“Al final, lo que yo estaba haciendo en inglés no era real, no me sentía conectada a mi música. Eran canciones que cualquier artista podía cantar. No tenía ese distinto mensaje o estilo de Becky, y creo que eso es muy importante como artista”, añadió.

Con una actitud mucho más adulta llegó “Mayores”, que triunfó con más de 1.186 millones de visitas en YouTube y que causó cierta controversia por el doble sentido sexual de su letra.

“Me dicen: ‘Pero Becky, ¿por qué has cambiado tanto?’ No, no estoy cambiando, estoy creciendo. Y la diferencia es que a artistas como Shakira o Jennifer López las conocimos ya como mujeres, pero a mí me conocieron como niña (…). Ahora soy una mujer, tengo 21 años y tengo un mensaje que es más grande (…): empoderar a las mujeres, enseñar a las mujeres que sí pueden”, aseguró.

“Eso para mí es el problema, que digan: ‘Oh, no, ahora ya no puedo poner la música de Becky G para mis hijos’. Pero todavía sus hijos están escuchando a Bad Bunny, Enrique Iglesias, Ozuna. Y son mis amigos y los amo totalmente, pero ese es el problema: que los papás, o diferentes personas, están diciendo que los hombres pueden pero las mujeres no”, indicó.

Además de sus novedades musicales, Becky G regresará próximamente a la gran pantalla, tras su papel en “Power Rangers” (2017), y estrenará en agosto la cinta “A-X-L”.

“Es muy divertida, de acción y un poco de ciencia-ficción. Va a ser muy interesante ver qué dicen mis fans”, finalizó.

of-am