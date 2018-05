Paula Cury Melo busca romper paradigmas a través películas

SANTO DOMINGO.- Tras recibir la beca Silas H. Rhode en la School of Visual Arts NYC, Paula Cury

Melo se muda a Nueva York en el 2014 para dar inicio a su carrera cinematográfica, en la que encontraría su más profunda pasión: desarrollar un lenguaje visual que capture historias que desafían paradigmas preestablecidos por nuestra sociedad.

Después de cuatro años y diversas filmaciones en República Dominicana y Estados Unidos, Paula se gradúa dentro del 5% de mejores promedios académicos y recibe los reconocimientos de Logro Excepcional en Cine (Award for Outstanding Achievement in Film) y el Premio Especial del Jurado por Documental Social (Special Jury Award for Social Documentary) al presentar su tesis titulada “A La Deriva”, una producción de Cristal Cine, casa productora creada por la misma Paula, quien actualmente viaja de un país a otro enfocándose en producción, dirección y cinematografía.

El primer proyecto de Paula como escritora y directora, The Illusion of Beauty, es un essay film que explora la importancia que la sociedad otorga al aspecto físico de las personas, específicamente a las mujeres. Su segundo cortometraje, Sins of Excess (Exceso), que pasó a formar parte de varios festivales de cine en Nueva York y República Dominicana, busca exponer a través de metáforas visuales el

lado oscuro de la vanidad y la presión social en la cultura occidental moderna, donde la superficie parece valer más que la sustancia.

Su producción más reciente, el documental A la Deriva (Adrift), se enfoca en la extrema falta de educación sexual en la República Dominicana al descubrir capas de problemas sociales más profundos. A la Deriva fue merecedor del premio “Special Jury Award for Social

Documentary” en el Dusty Film Festival en Manhattan.

La producción inicial del proyecto tomó lugar en Noviembre de 2017, en varias provincias alrededor del país.

El equipo fue conformado por Paula, quien trabajó como productora, directora y ocasionalmente asistente de cámara y operadora de cámara B, y Alejandro Cortés, un premiado cineasta Mexicano, quien se desempeñó como director de fotografía, operador de cámara, mezclador de sonido y operador de drones.

El documental muestra diferentes puntos de vista expuestos por personalidades influyentes en los ámbitos que rodean la problemática social de los embarazos indeseados. Entre los entrevistados, se encuentran la diputada Faride Raful, la educadora sexual Elaine Féliz, la sexóloga Nancy Alvarez, la

ginecóloga Lilliam Fondeur, entre otros.

Estas entrevistas se yuxtaponen junto a las historias de personas que han vivido experiencias de primera mano, incluyendo niñas menores de edad que se encuentran embarazadas y una mujer que ha tenido diez abortos. Para Paula, el propósito es “crear conciencia sobre la urgencia de educar sexualmente a la población y establecer una conversación sobre estos

temas.”

El siguiente paso de Paula con A la Deriva es continuar la filmación en el país este verano e iniciar la post-producción para completar el largometraje. “Mientras los derechos de las mujeres no reciban la prioridad y el respeto que merecen, las altas estadísticas de embarazo adolescente y muertes maternas nunca disminuirán.

La educación sexual y los derechos reproductivos de las mujeres siguen siendo temas pendientes en el sistema educativo dominicano, y siento que es mi responsabilidad continuar con la lección más importante que este documental me enseñó: el cine no es solo contar historias; se trata de dar una voz a quienes necesitan ser escuchados.”

