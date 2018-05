Cantante Martha Heredia recomienda jóvenes no caer en drogas

SANTO DOMINGO.- Tras su regreso a la música, luego de cinco años en prisión por tráfico de drogas, la cantante Martha Heredia aconseja a los jóvenes a no caer en este tipo de tentaciones por más difícil que esté su vida o situación económica.

“En mi caso yo no obtuve ningún tipo de beneficio económico… todo fue mentira… eso fue un daño. Yo dije que sí y después dije que no, y no me dejaron echar para atrás. Entonces, mi consejo es que cuando los estén envolviendo en algo no lo acepten, porque cuando usted quiera echarse para atrás no va poder. Las cosas fáciles al final del día salen difíciles. La vida está llena de cosas buenas”, expresó Heredia durante una entrevista al programa “Esta noche Mariasela”.

La cantante que se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Para toda la vida” dijo que lo perdió todo y está tratando de hacer una nueva vida y una nueva carrera.

En cuanto si a nivel musical se irá por la onda urbana, explicó que ella es una artista y que no le gusta limitarse en cuanto a los géneros musicales, pero que en todo lo que cante siempre tendrá letras limpias

“Yo no puedo decir que soy de tal género. Soy artista y tengo el deseo de cantar, de expresarme… y no voy a dejar de aprovechar el auge de la música urbana y de ponerle mi toque. Yo puedo hacer cualquier género, pero nunca de mi boca saldrá algo descompuesto, porque la música es una influencia directa a las personas”, sostuvo.

La artista cantó su nueva canción “Para toda la vida”, “Tienes dueño” junto a Manny Cruz, y al cierre del programa Martha, Manny, Pavel Núñez y Juan Carlos Pichardo Jr. hicieron una excelente interpretación del éxito de siempre “Por amor”.

of-am