Johnny Ventura inicia con buen pie serie de conciertos

SANTO DOMINGO.- SANTO DOMINGO.- Uno de los eventos celebrados en la República Dominicana con motivo del Día de las Madres fue el espectáculo“Para ti Mamá “, organizado por la empresa Johnny Ventura y Asociados en el Coliseo Carlos “Teo “ Cruz .

El mismo contó con una nutrida asistencia. Entre los artistas que actuaron figuró la exponente del género salsa Ruth La Cantante, que interpretó temas como: ”Que tiene ella”, “¿Qué será de ti ?” , “Ayúdala “ y ”Ahora resulta”, canción de su autoría que le hizo conectar con todo el público .

El poder femenino continuó apoderándose del escenario , pues seguidas el público vibró con las Divas by Jiménez con sus temas : “En Carne viva” , versión merengue de los temas “El anillo “, Me gustan Mayores“ , Gaby y Luisiana los cuales no sólo pusieron a cantar a la gente , sino también a bailar.

En esa misma tonalidad de género , subió al escenario marcando las 10:59 p.m , la reina del merengue , Milly Quezada quien motivó a más de uno a bailar con su tradicional “Guacherna”, Seguido interpretó temas como : “Toma mi vida“ y “Lo tengo todo “ . U momento muy emotivo fue cuando dedicó la canción “Por qué me amaste “ a Juliana O’Neil ,deseándole pronta recuperación , Cerró su show con uno de sus temas más emblemáticos “ Volvió Juanita “.

La salsa volvió a la pista con Chiquito Team Band quienes con su descarga salsera hicieron una recopilación de éxitos como : “Lupita “”Lejos de mi “ Corazón Salvaje “ “ Tengo que colgar”, “Punto y aparte”, “La Vacuna” ,” La llamada de mi ex” y su más reciente sencillo“¿Por qué me haces llorar?”.

Mozart la Para tuvo a su cargo la representación de la música urbana , Temas como “I wanna get hight”, “Levántate“, “ Tú con él y yo con ella“, Fiesta y vacilón“, “Bye, Bye” , “Pa’Gozar”, y “Llegan los montros men “ sonaron el el Coliseo.

Pasada las 2 :00 de la madrugada, el anfitrión de la fiesta, Johnny Ventura, puso a bailar y a cantar con sus pegajosos temas El repertorio se con el clásico “El Cuabero”, al cual le siguieron , “Amorío” , “Busca una mujer bella “ y el clásico tema “Los Algodones”.

Cuando menos lo esperaban, el Caballo Mayor llamó al escenario a la leyenda del bolero,, Anthony Ríos, Ambos deleitaron al público cantando a dúo el merengue Caña Brava. De inmediato, Anthony interpretó su famoso tema “Fatalidad “ .

La fiesta culminó cuando unas de las madres del público resultó ganadora de un carro, oportunidad que fue aprovechada por Jandy Ventura para anunciar que en los próximos conciertos pautados se rifarán otros vehículos.

of-am