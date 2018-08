¨Soltera¨ lo nuevo de MV La Diva en la radio nacional

SANTO DOMINGO.- La cantante dominicana Margarita Vargas, conocida en el mundo artístico como MV La Diva, presenta su nueva tema titulado Soltera, parte de su más reciente trabajo discográfico y que ya se escucha en las estaciones de radio locales.

La también modelo y locutora, oriunda de San Francisco de Macorís, trabaja actualmente su nueva producción discográfica luego del éxito ¨Me enamoré¨.

¨Soltera¨ que cuenta con un audio visual, se escucha actualmente con amplia difusión dentro y fuera de la República Dominicana, especialmente en los Estados Unidos donde reside.

¨Tengo mucha fe en esta nueva producción por el empeño que he hemos puesto en la realización de la misma, fruto de la cual es Soltera, un tema que ha marcado el punto de éxito este nuevo disco¨, dijo la actriz de películas como The Street 2, They come together, Chinesse puzzle y Brooklyn finest entre otras.

Cabe destacar que su talento fue descubierto por el famoso legendario grupo Full Force quienes se interesaron en ella entre miles de jóvenes que audicionaron para el reconocido grupo que ha producido éxitos para artistas como Justin Timberlake, Rihanna, Nicki Minaj, The Black Street Boys, Selena y Britney Spears entre otros.

Y es que la carrera artísticas de MV La Diva es una mezcla de actividades profesionales de éxitos como protagonista de diversos comerciales para la televisión norteamericana de importantes y famosas casas y marcas comerciales.

¨Ahora estoy enfocada más en la música, y en mi próxima producción la cual espero reciban con el mismo apoyo y cariño que mis temas anteriores¨, expresó la artistas graduada de Administración de Empresas.

Agradece a Dios y a todas las personas que han hecho posible el éxito en su carrera, de la que se siente muy orgullosa por los logros alcanzados.

MV La Diva es representada en el país ER Management, quienes darán a conocer en los próximos días sobre las actividades de la espectacular artista durante su visita a la República Dominicana.

of-am